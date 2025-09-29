Bari, 29 settembre 2025 – A partire da mercoledì 1° ottobre e fino a giovedì 30 ottobre 2025, Anas – società del Gruppo FS Italiane – avvierà un nuovo e importante intervento di manutenzione straordinaria all’interno della galleria “Palombari”, situata lungo la strada statale SS688 “Di Mattinata”, nel comune di Mattinata, in provincia di Foggia.

I lavori, già programmati da tempo, erano stati sospesi durante i mesi estivi per favorire la fluidità del traffico e ridurre i disagi agli automobilisti durante il periodo di maggiore afflusso turistico sul Gargano. Con la conclusione della stagione, il cantiere torna ora operativo per completare il piano di riqualificazione e ammodernamento degli impianti tecnologici della galleria.

Le attività previste consistono principalmente nel ripristino funzionale e nell’adeguamento dell’impianto di illuminazione, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza per chi percorre quotidianamente l’arteria e, al tempo stesso, conseguire un significativo risparmio energetico.

Il nuovo sistema di illuminazione sarà infatti dotato di tecnologie più efficienti e durature, in grado di assicurare condizioni di visibilità ottimali e un contenimento dei consumi, in linea con i principi di sostenibilità e innovazione promossi da Anas.

Gli interventi rientrano in un più ampio programma di riqualificazione della rete stradale pugliese, finalizzato a rendere più sicura e moderna la viabilità, soprattutto nei tratti di maggiore delicatezza come gallerie, viadotti e svincoli.

Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni in piena sicurezza, si renderà necessaria la chiusura temporanea al traffico del tratto compreso tra il chilometro 3,000 e il chilometro 9,935 della SS688. Durante questo periodo, il traffico veicolare sarà deviato lungo percorsi alternativi già individuati:

la strada statale SS89 “Garganica” , che rappresenta la principale arteria di collegamento dell’area;

la strada provinciale SP53, che consentirà di mantenere la continuità della circolazione locale.

Il cantiere sarà attivo dal lunedì al sabato, nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 17:30, con esclusione dei giorni festivi. Questa organizzazione permetterà di concentrare gli interventi nelle ore diurne, garantendo un più rapido avanzamento dei lavori e un controllo costante delle operazioni da parte delle squadre impegnate.

Per offrire agli utenti un supporto costante, l’azienda mette a disposizione diversi canali di informazione: