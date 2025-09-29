Edizione n° 5839

Home // Cronaca // “Rifiuti, vandalismi, maxi-risse: serve l’Esercito nel quartiere Ferrovia a Foggia!”

FERROVIA “Rifiuti, vandalismi, maxi-risse: serve l’Esercito nel quartiere Ferrovia a Foggia!”

La percezione diffusa tra i residenti è quella di un quartiere lasciato a sé stesso. Paura, sfiducia nelle istituzioni e senso di isolamento crescono

GUERRIGLIA FERROVIA FOGGIA

ph denunciAMOfoggia

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
29 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

Il quartiere Ferrovia torna al centro della cronaca per una serie di episodi gravissimi che hanno gettato nel panico i residenti e acceso i riflettori sulla questione sicurezza. Nell’arco di poche ore, tra venerdì e sabato scorsi, si sono registrati un pestaggio brutale, un assalto a un esercizio commerciale e una vera e propria guerriglia urbana che ha coinvolto almeno una ventina di persone. Solo il tempestivo – ma isolato – intervento di una volante della Polizia di Stato ha evitato il peggio.

A rendere la situazione ancora più allarmante è il contesto quotidiano che ormai caratterizza l’area: risse, aggressioni, rapine, spaccio e bivacchi. Una spirale di degrado e illegalità che ha trasformato il quartiere in un luogo percepito come insicuro non solo dai foggiani ma anche dall’opinione pubblica nazionale.

La percezione diffusa tra i residenti è quella di un quartiere lasciato a sé stesso. Paura, sfiducia nelle istituzioni e senso di isolamento crescono di giorno in giorno. “Senza misure straordinarie non si può più garantire né sicurezza né dignità ai residenti e ai commercianti onesti”, denunciano i promotori di una petizione pubblica che ha già raccolto oltre 3.300 firme.

Nel documento inviato al Prefetto di Foggia e al Ministero dell’Interno, i cittadini chiedono:

  • l’invio immediato dell’Esercito nel quartiere Ferrovia, sul modello delle operazioni “Strade Sicure” già sperimentate in altre città italiane, anche in Puglia;
  • un incremento stabile delle unità delle Forze dell’Ordine, con pattuglie costanti e visibili, non limitate a interventi occasionali;
  • un’ordinanza comunale anti-alcol, per prevenire sul nascere molti episodi di degrado che sfociano in violenze.

“Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a una situazione che rischia di degenerare ulteriormente. Siamo pronti a collaborare, a segnalare, a proporre soluzioni concrete – scrivono i residenti – ma chiediamo risposte rapide, incisive e tangibili”.

Ora la palla passa alle istituzioni, chiamate a rispondere a una comunità esasperata che chiede sicurezza e dignità.

A cura di Giovanna Tambo.

