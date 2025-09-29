Rifiuti pericolosi a Borgo Cervaro: l’allarme degli Ispettori Ambientali CIVILIS

Una nuova emergenza ambientale scuote la Capitanata. A Borgo Cervaro sono stati scoperti scarichi abusivi di rifiuti pericolosi e tossici che rappresentano una minaccia concreta per l’ambiente, l’agricoltura, il sottosuolo e soprattutto per le falde acquifere. A lanciare l’allarme è il Comandante Giuseppe Marasco, alla guida degli Ispettori Ambientali Territoriali del Corpo Nazionale CIVILIS Volontari.

L’urgenza dell’intervento

Secondo il Comandante Marasco, la situazione richiede azioni immediate. In primo luogo, la segnalazione alle autorità competenti – Comune, Provincia e ARPA – affinché vengano avviate tutte le procedure di controllo e repressione. È inoltre fondamentale che continui la collaborazione con i Carabinieri Forestali per individuare i responsabili e procedere con le dovute indagini.

Un altro punto cruciale è l’intervento tempestivo di bonifica delle aree contaminate, così da ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e per l’equilibrio dell’ecosistema locale.



Strategie a lungo termine

Oltre alle misure urgenti, gli Ispettori Ambientali CIVILIS sottolineano la necessità di pianificare una strategia strutturata e duratura. Tra le priorità figurano:

Gestione sostenibile dei rifiuti, con sistemi di raccolta differenziata più efficaci e impianti di smaltimento adeguati.

Sensibilizzazione della comunità locale, attraverso campagne ed eventi educativi per promuovere la cultura della tutela ambientale.

Collaborazione tra enti pubblici e associazioni ambientaliste, indispensabile per rafforzare il contrasto ai crimini ambientali.

Applicazione dei principi di criminologia ambientale, un approccio scientifico utile a comprendere e prevenire i cosiddetti “crimini verdi”.

Il ruolo dei cittadini

La lotta contro l’inquinamento passa anche dalla partecipazione diretta della popolazione. I cittadini, infatti, possono contribuire attivamente con iniziative di monitoraggio del territorio, giornate di pulizia collettiva e attività di volontariato all’interno del corpo CIVILIS.

Inoltre, chiunque sia testimone di episodi di abbandono illecito di rifiuti è invitato a sporgere denuncia alle autorità competenti. Solo con una rete di collaborazione estesa sarà possibile fronteggiare un fenomeno che minaccia non soltanto l’ambiente, ma anche la salute delle comunità locali.