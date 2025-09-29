Edizione n° 5838

BALLON D'ESSAI

DICHIARAZIONI // Comitato Famiglie RSA Santa Maria di Pulsano: “Inaccettabili le dichiarazioni del sindaco di Monte Sant’Angelo”
29 Settembre 2025 - ore  11:41

CALEMBOUR

VOLI // Caos voli a Foggia: Lumiwings cancella le tratte per Milano e Monaco
29 Settembre 2025 - ore  10:25

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Rifiuti pericolosi a Borgo Cervaro: l’allarme degli Ispettori Ambientali CIVILIS

ALLARME Rifiuti pericolosi a Borgo Cervaro: l’allarme degli Ispettori Ambientali CIVILIS

A Borgo Cervaro sono stati scoperti scarichi abusivi di rifiuti pericolosi e tossici che rappresentano una minaccia concreta per l’ambiente

Rifiuti pericolosi a Borgo Cervaro: l’allarme degli Ispettori Ambientali CIVILIS

Il Comandante Giuseppe Marasco

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Settembre 2025
Cronaca // Cronaca //

Una nuova emergenza ambientale scuote la Capitanata. A Borgo Cervaro sono stati scoperti scarichi abusivi di rifiuti pericolosi e tossici che rappresentano una minaccia concreta per l’ambiente, l’agricoltura, il sottosuolo e soprattutto per le falde acquifere. A lanciare l’allarme è il Comandante Giuseppe Marasco, alla guida degli Ispettori Ambientali Territoriali del Corpo Nazionale CIVILIS Volontari.

L’urgenza dell’intervento
Secondo il Comandante Marasco, la situazione richiede azioni immediate. In primo luogo, la segnalazione alle autorità competenti – Comune, Provincia e ARPA – affinché vengano avviate tutte le procedure di controllo e repressione. È inoltre fondamentale che continui la collaborazione con i Carabinieri Forestali per individuare i responsabili e procedere con le dovute indagini.

Un altro punto cruciale è l’intervento tempestivo di bonifica delle aree contaminate, così da ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e per l’equilibrio dell’ecosistema locale.

Il Comandante Giuseppe Marasco


Strategie a lungo termine
Oltre alle misure urgenti, gli Ispettori Ambientali CIVILIS sottolineano la necessità di pianificare una strategia strutturata e duratura. Tra le priorità figurano:

  • Gestione sostenibile dei rifiuti, con sistemi di raccolta differenziata più efficaci e impianti di smaltimento adeguati.
  • Sensibilizzazione della comunità locale, attraverso campagne ed eventi educativi per promuovere la cultura della tutela ambientale.
  • Collaborazione tra enti pubblici e associazioni ambientaliste, indispensabile per rafforzare il contrasto ai crimini ambientali.
  • Applicazione dei principi di criminologia ambientale, un approccio scientifico utile a comprendere e prevenire i cosiddetti “crimini verdi”.

Il ruolo dei cittadini
La lotta contro l’inquinamento passa anche dalla partecipazione diretta della popolazione. I cittadini, infatti, possono contribuire attivamente con iniziative di monitoraggio del territorio, giornate di pulizia collettiva e attività di volontariato all’interno del corpo CIVILIS.

Inoltre, chiunque sia testimone di episodi di abbandono illecito di rifiuti è invitato a sporgere denuncia alle autorità competenti. Solo con una rete di collaborazione estesa sarà possibile fronteggiare un fenomeno che minaccia non soltanto l’ambiente, ma anche la salute delle comunità locali.

2 commenti su "Rifiuti pericolosi a Borgo Cervaro: l’allarme degli Ispettori Ambientali CIVILIS"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Spesso gli attori sono belli come li si vede sullo schermo. Ma sono molto più infelici di quanto non appaia e non si sappia.” (Claudia Cardinale)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.