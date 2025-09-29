Edizione n° 5839

29 Settembre 2025

29 Settembre 2025

Scontro tra treni, confermate 2 condanne e 14 e assoluzioni

FERROTRAMVIARIA Scontro tra treni, confermate 2 condanne e 14 e assoluzioni

Tra le assoluzioni confermate anche quella della società Ferrotramviaria

Bari // Cronaca //

BARI, 29 settembre 2025, 16:19. Confermate le due condanne (ma ridotte di pochi mesi) e le 14 assoluzioni nel caso del disastro ferroviario del 12 luglio 2016, sul tratto a binario unico Andria-Corato gestito da Ferrotramviaria, in cui morirono 23 persone e 51 rimasero ferite.

La Corte d’Appello di Bari ha ridotto di tre mesi, portando a sei anni e tre mesi di reclusione la condanna nei confronti del capostazione di Andria, Vito Piccarreta, e a sei anni e nove mesi (da sette anni) quella nei confronti di Nicola Lorizzo, capotreno del convoglio partito da Andria e diretto a Corato.

Tra le assoluzioni confermate anche quella della società Ferrotramviaria.

