Stalking, revenge porn e ricatti hot: a giudizio 54enne di Mattinata. Vittima donna di Manfredonia

StatoQuotidiano.it, 29 settembre 2025. Un uomo nato nel 1970, residente a Mattinata (Foggia), è stato rinviato a giudizio con l’accusa di atti persecutori e di diffusione indebita di immagini a contenuto sessualmente esplicito ai danni di una donna con cui aveva avuto in passato una relazione sentimentale. La presunta vittima, una donna del 1972 residente a Manfredonia, si è già costituita parte civile nel procedimento.

Secondo l’impianto accusatorio, tra il 2022 e il 2023 l’imputato non avrebbe accettato la fine del legame affettivo, mettendo in atto una serie di condotte persecutorie: messaggi continui a tutte le ore, invio di lettere, appostamenti e telefonate minacciose, tali da generare nella donna uno stato di ansia e paura perdurante, costringendola a modificare abitudini e orari della vita quotidiana.

Un ulteriore episodio, risalente alla primavera del 2023, riguarda l’acquisizione e la diffusione di immagini a contenuto intimo, che sarebbero state utilizzate come strumento di pressione psicologica.

Il processo si aprirà nel prossimo gennaio 2026, al tribunale Penale di Foggia, giudice Lucchini Emanuele. Pubblico ministero la dottoressa Imbimbo Marianna.

La difesa dell’imputato, assistito dall’avvocato Michele Guerra del Foro di Foggia, ha optato per il rito ordinario, mentre la donna è difesa dall’avvocato Lorenzo Troiano, del foro di Foggia.