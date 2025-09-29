Edizione n° 5839

BALLON D'ESSAI

"OMOSEX" // Pescara, referto con la dicitura “paziente omosex”: scoppia la polemica. Asl: “Annotazione inserita con consenso”
29 Settembre 2025 - ore  16:40

CALEMBOUR

SAN MICHELE // Manfredonia celebra la prima processione di San Michele Arcangelo 2025 (FOTO – VIDEO)
29 Settembre 2025 - ore  13:58

Tragedia di Montenero: ispezione cadaverica per Ilaria Forgione. Grave il compagno, trasferito a Casa Sollievo

ILARIA Tragedia di Montenero: ispezione cadaverica per Ilaria Forgione. Grave il compagno, trasferito a Casa Sollievo

Per fare piena luce sulla dinamica dell'accaduto e sulle cause del decesso, la Procura della Repubblica di Larino ha immediatamente disposto l'ispezione cadaverica sul corpo della giovane

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Settembre 2025
Cronaca // Gargano //

La Procura di Larino dispone accertamenti sulla salma della 25enne deceduta nell’incidente che ha coinvolto anche la figlia di otto mesi mai nata. Il fidanzato, 30enne alla guida, trasferito d’urgenza a San Giovanni Rotondo per gravi traumi maxillo-facciali.

MONTENERO/TERMOLI. La comunità di Montenero di Bisaccia si stringe nel lutto cittadino in attesa dei funerali di Ilaria Forgione, la giovane di 25 anni che proprio ieri aveva festeggiato il compleanno, la cui vita è stata tragicamente spezzata in un grave incidente stradale in contrada San Biase. La tragedia ha coinvolto anche la bambina di otto mesi che Ilaria portava in grembo.

Per fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto e sulle cause del decesso, la Procura della Repubblica di Larino ha immediatamente disposto l’ispezione cadaverica sul corpo della giovane. L’accertamento è stato eseguito stamani presso l’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove la salma era stata trasferita nella serata di ieri, dal medico legale incaricato e appartenente all’istituto di Medicina legale di Foggia.

Al momento, si attende il nulla osta alla sepoltura da parte dell’Autorità Giudiziaria per restituire il feretro alla famiglia e procedere con le esequie, che si svolgeranno in un clima di profondo cordoglio.

Mentre i Carabinieri della compagnia di Termoli e della locale stazione di Montenero di Bisaccia proseguono con l’attività di ricostruzione del tragico impatto, si aggiorna il quadro clinico del compagno 30enne di Ilaria, che era alla guida dell’autovettura Golf.

A causa delle complicazioni maxillo-facciali provocate dal violento trauma subito nell’incidente, l’uomo è stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Le sue condizioni rimangono gravi e destano preoccupazione.

Minori, invece, le conseguenze riportate dal 16enne che viaggiava con la coppia.

Fonte: vastoweb.com

