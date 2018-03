Di:

Offerte lavoro Manpower di Foggia: agenti, meccanici, interpreti, camerieri ultima modifica: da

(che prevedono l’instaurazione del rapporto di lavoro direttamente con l’azienda richiedente): per importante gruppo operante nel settore fotovoltaico, si ricercano progettisti. Requisiti richiesti: Laurea in Ingegneria, esperienza precedente di almeno tre anni nell’ambito della progettazione d’impianti fotovoltaici, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Foggia: per importante azienda di Foggia operante nel settore termoidraulica industriale, si ricerca: Ingegnere con esperienza pregressa nel settore di riferimento. Requisiti richiesti: Laurea in Ingegneria, esperienza almeno biennale presso aziende operanti nello stesso ambito, gestione commesse cantieri, fornitori e preventivi. Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici ed in particolare di Autocad. Luogo di lavoro: Foggia: per l’azienda citata, si ricercano: giovani dinamici ed intraprendenti, pronti a lavorare per una azienda in forte espansione ed alla ricerca di persone brillanti, con ottime doti commerciali, da inserire nel proprio organico. I collaboratori lavoreranno presso i centri commerciali di Foggia e provincia. La ricerca ha carattere di urgenza. Luogo di lavoro:San Severo e Foggia e provincia.: per importante azienda operante nella commercializzazione di mezzi industriali ed agricoli, si ricerca un addetto alla gestione del magazzino. Requisiti richiesti: Diploma di Scuola Superiore, provenienza necessariamente dal settore mezzi industriali e/o agricoli, esperienza sulla gestione del magazzino ed ottima conoscenza dei pezzi di ricambio, buona conoscenza dei principali strumenti informatici. Luogo di lavoro: Provincia di Foggia: per importante azienda operante nella commercializzazione di mezzi industriali ed agricoli, un agente di commercio. Requisiti richiesti: candidato con esperienza pregressa nel settore di riferimento, preferibilmente il possesso di P.Iva, disponibilità alla mobilità sul territorio di Foggia e provincia, buona dialettica ed ottima propensione ai rapporti interpersonali. Luogo di lavoro: Foggia e provincia.: per importante azienda che opera nel settore oli e lubrificanti si ricercano, agenti con esperienza. Requisiti richiesti: esperienza pregressa almeno di due anni nei settori oli/lubrificanti/prodotti chimici o affini, automuniti, disponibilità immediata, preferibilmente in possesso di partita Iva. Luogo di lavoro: PUGLIA, MOLISE, ABBRUZZO e BASILICATA.: per importante azienda operante nella commercializzazione e riparazione di mezzi industriali ed agricoli, si ricerca un meccanico esperto: Requisiti richiesti: esperienza pluriennale nella riparazione e sistemazione di mezzi industriali, preferibilmente diploma di tipo tecnico, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Provincia di Foggia: per importanti aziende operanti nel settore delle energie rinnovabili, Per importanti aziende operanti nel settore delle energie rinnovabili, si ricercano varie figure professionali: Project Manager, progettisti, capo cantieri, installatori e manutentori. Requisiti richiesti:in primis ESPERIENZA PRECEDENTE COMPROVATA di almeno due anni nel settore eolico, fotovoltaico, centrali elettriche, in possesso di diploma o laurea di tipo tecnico (perito elettrotecnico o anche scuola professionale),conoscere come funzionano gli impianti dei settori citati di grandi dimensioni, buona conoscenza della lingua inglese e piena disponibilità a spostarsi territorialmente in Puglia.——————————————————-(prevedono l’instaurazione del rapporto di lavoro attraverso l’Agenzia di Foggia, c.d. lavoro di somministrazione): per importante gruppo operante nel settore commerciale, si ricerca un Responsabile Punto Vendita. Requisiti richiesti: Diploma o Laurea, esperienza pregressa nel ruolo di responsabile punto vendita, preferibilmente nel settore abbigliamento/accessori, ottima predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità di problem solving, buon utilizzo dei principali programmi informatici. Luogo di lavoro: Foggia.: per importante attività commerciale nel settore farmaceutico si ricerca un addetto al magazzino. Requisiti richiesti: Diploma o Laurea, preferibilmente settore chimico, farmaceutico; esperienza pregressa nel settore farmaceutico in qualità di magazziniere; ottima conoscenza dei farmaci e parafarmaci; buona conoscenza dei principali strumenti informatici. Luogo di lavoro: Foggia: per importante azienda operante nel settore dell’automazione industriale, si ricerca un Ingegnere Elettrico/Elettronico. Requisiti richiesti: Laurea in Ingegneria Elettrica o Elettronica, ottima conoscenza della lingua inglese, buone competenze in ambito tecnico. Luogo di lavoro: Foggiaper importante azienda operante nel settore metalmeccanico, si ricercano interpreti di lingua inglese. Requisiti richiesti: ottima conoscenza della lingua inglese, è necessaria la capacità di parlare e tradurre simultaneamente dall’inglese all’italiano. Disponibilità immediata ed al lavoro su turni. Luogo di lavoro: Foggiaper importante struttura ricettiva e ristorativa di San Giovanni Rotondo (Fg), si ricercano camerieri. Requisiti richiesti: diploma di scuola alberghiera, esperienza pregressa come cameriere e preferibilmente residenza a San Giovanni Rotondo o zone limitrofe. La ricerca ha carattere di urgenza. Luogo di lavoro: San Giovanni Rotondo (Foggia): per azienda operante nel settore delle energie rinnovabili. Si ricercano persone con esperienze pregresse nel settore eolico e/o fotovoltaico. Si richiede il possesso del diploma tecnico ed una conoscenza fluente della lingua inglese. Zona di lavoro: Foggia e provincia.: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il servizio è gratuito. I candidati, ambosessi (L 903/77), sono invitati a leggere l’Informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 – SG – del 26/11/04. www.manpower.itRedazione Stato, riproduzione riservata