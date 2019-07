Manfredonia, “parcheggio e disabili, assurda maleducazione”

Di:

Manfredonia – “GENTILISSIMA redazione di Stato Quotidiano; vorrei rendere noto un episodio accadutomi ieri, 28 ottobre 2014. Alle ore 13.15 ero alla guida della mia auto in via della Croce, nei pressi della scuola Primaria, e accompagnavo un bambino tetraplegico di 5 anni (incapace persino di stare seduto) e sua madre. Non trovando parcheggio e non essendoci posto adibito ad invalidi, ho chiesto ad un operatore del traffico di sostare nel cortile chiuso o vicino i bidoni della spazzatura (senza intralciare il traffico), semplicemente per far scendere il bambino. Nonostante io abbia sottolineato l’invalidità del bambino, mi sono sentita rispondere (in modo non opportuno, secondo la lettrice,ndr).

Trovo questo comportamento vergognoso oltre che disumano, nei confronti di una creatura indifesa e di una mamma a cui dovrebbe essere spianata la strada, piuttosto che intralciata. Spero vivamente che rendiate noto questo increscioso episodio con la speranza che non si ripeta ancora, e con l’augurio di risvegliare la coscienza addormentata di (terzi,ndr) che DOVREBBERO essere al servizio dei cittadini” (Michela, Manfredonia 29 ottobre 2014).

