ph MAIZZI

Di:



Foggia. IGNOTI hanno asportato circa 150 abiti da sposa “esclusivi” dal magazzino dell’attività ‘Ore liete spose’ sita in viale Fortore a Foggia, con sede che doveva essere inaugurata il 31 ottobre prossimo. Il furto è avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 ottobre. Pari ad oltre 300mila euro il bottino per quanti hanno portato a termine il colpo. Indagini dei carabinieri. Fotogallery MAIZZI





Redazione Stato Quotidiano.it Foggia, 150 abiti da sposa rubati da “Ore Liete” (FOTO) ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.