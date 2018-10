Giochi in Puglia, domani lo sciopero delle sale scommesse

Di:

Roma. In occasione della manifestazione organizzata domani a Bari dai dipendenti del settore del gioco legale in Puglia, tutti gli aderenti all’associazione A.gi.re. (Associazione Gioco e Scommesse Rete Esercenti) abbasseranno le serrande fino alle 15 per scendere in piazza e, riferisce Agipronews, per far sentire la propria vicinanza ai lavoratori del settore. «Alla manifestazione parteciperanno lavoratori di tutta la Regione, dal capo di Santa Maria di Leuca al Foggiano: i lavoratori si sono organizzati con pullman e auto, in totale saremo almeno 3.000 ad andare a Bari. È un momento importante, si decide il futuro di centinaia di famiglie», ha spiegato ad Agipronews Angelo Basta, presidente di Agire, che sollecita ulteriormente «un tavolo di confronto con le istituzioni per cercare strumenti idonei ad arginare il fenomeno» del gioco patologico, «invece di espellere l’offerta legale da questa Regione».

MSC/Agipro