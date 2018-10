Giunta San Severo. Modifica attribuzione deleghe

Di:

Oggetto: Modifica ed integrazione Decreto Sindacale n. 51 del 18/07/2018. Modifica attribuzione deleghe componenti Giunta comunale.

I L S I N D A C O

– VISTO il proprio Decreto n. 51 del 18/07/2018, con cui si è provveduto a confermare i componente della Giunta comunale nelle persone di p. a. Francesco SDERLENGA, anche con l’incarico di vice Sindaco, l’Avv. Libera, Ondina INGLESE, l’Avv. Simona, Filomena VENDITTI, l’Ing. Luigi MONTORIO, l’Avv. Celeste IACOVINO, il Rag. Michele Aldo DEL SORDO ed il Dott. Raffaele FANELLI, con l’attribuzione delle deleghe specifiche nelle funzioni relative agli uffici e servizi come indicati e specificati nello stesso decreto e con facoltà di firmare gli atti relativi, oltre a stabilire che restano provvisoriamente in capo al Sindaco le deleghe per le materie non espressamente assegnate agli Assessori comunali;

– CONSIDERATA la opportunità, in relazione all’attività svolta dall’attuale Amministrazione, di provvedere alla assegnazione di deleghe attualmente in capo al Sindaco, a componenti della Giunta comunale, in aggiunta alle funzioni già assegnate con il proprio Decreto n. 51 del 18/07/2018;

– RITENUTO provvedere in merito, assegnando all’Avv. Celeste IACOVINO, anche la delega specifica delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Cultura; Teatro; Biblioteca; Gemellaggi”, con facoltà di firmare gli atti relativi, nonché assegnando al il Dott. Raffaele FANELLI anche la delega specifica delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Urbanistica ed assetto del territorio” e con facoltà di firmare gli atti relativi;

…

D E C R E T A

Il proprio Decreto n. 51 del 18/07/2018, ad oggetto: “Nomina componenti Giunta comunale ed attribuzione deleghe”, è modificato ed integrato stabilendo l’assegnazione di deleghe attualmente in capo al Sindaco, a componenti della Giunta comunale, in aggiunta alle funzioni già assegnate con il citato Decreto n. 51/2018, come di seguito:

1. all’Avv. Celeste IACOVINO è assegnata anche la delega specifica delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Cultura; Teatro; Biblioteca; Gemellaggi”, con facoltà di firmare gli atti relativi;

2. al Dott. Raffaele FANELLI è assegnata anche la delega specifica delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Urbanistica ed assetto del territorio” e con facoltà di firmare gli atti relativi;

Di confermare, per quanto non modificato ed integrato con il presente, il proprio Decreto n. 51 del 18/07/2018;

…

Della presente assegnazione di delega di funzioni sarà data comunicazione al Consiglio comunale.

IL SINDACO Avv. Francesco MIGLIO

San Severo, 29 ottobre 2018

Il Portavoce

(dott. Michele Princigallo)