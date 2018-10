Di:

TRINITAPOLI – L’Ambito di raccolta ottimale Bt 3 è una realtà. Questa mattina, la firma dei sindaci di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, nell’aula consiliare del Comune delle Saline. Bernardo Lodispoto, Salvatore Puttilli e Francesco di Feo danno così inizio ad una gestione associata dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dopo il distacco dal Consorzio Bacino Fg 4, che fino al 24 settembre vedeva i 3 Comuni del Basso Tavoliere associati ai 6 centri dell’Aro Fg 2 (Cerignola e i 5 Reali Siti). La presidenza va a di Feo, con vice Lodispoto e consigliere Puttilli.

DI FEO: NON PIÙ PERIFERIA DELL’IMPERO | “Oggi parte finalmente ciò per cui gli Aro sono nati – esulta il sindaco di Trinitapoli – : economie di scala e servizi condivisi e a prezzo unico. Tra noi, nessun campanile, come già avviene con successo per tutte quelle attività che ci vedono insieme come fossimo un’unica grande comunità. Ringrazio per la fiducia dei miei colleghi che mi hanno eletto presidente, a testimonianza degli sforzi fatti per affermare l’indipendenza di questo ambito esistente ma non determinato. Ora non siamo più periferia dell’impero”.

PUTTILLI: SALVI 80 LAVORATORI E IL SERVIZIO | Puttilli ricorda come la gestione associata tra i 3 Comuni già sia “sperimentata con vantaggio per il Piano Sociale di Zona, l’ufficio del Giudice di Pace, la Centrale unica di committenza”. L’obiettivo, conclude il sindaco di San Ferdinando, “è mettere a regime un servizio efficiente, a costi adeguati. Siamo stati capaci di garantire il posto di lavoro ad 80 lavoratori, che non dovranno temere né il presente né il futuro. Questa è la vittoria migliore, unitamente a quella del servizio equamente pagato da garantire ai cittadini. Ora guardiamo avanti, senza polemica su ciò che è stato”.

LODISPOTO: VOCAZIONE COMPRENSORIALE DA COLTIVARE | Lodispoto parla di “percorso necessario”: i Comuni del Basso Tavoliere, spiega il sindaco di Margherita “dopo aver approvato la convenzione in Consiglio intercomunale, oggi firmano ufficialmente”. Ora la gara ponte, “a seguire – scandisce Lodispoto – quella europea per la gestione unitaria del servizio. Siamo partiti e non ci fermiamo, convinti che l’unificazione sia fruttuosa, come pure l’Unione dei Comuni, da accelerare, affermando il principio di comprensorialità di questi nostri 3 Comuni. Gli ostacoli più difficili sono alle spalle, ora abbiamo la forza per andare avanti”.