Movida foggiana: arresto per tentato omicidio di un giovane

Foggia. La Squadra Mobile di Foggia ha tratto in arresto Giuseppe Bruno, classe 1998, responsabile del tentato omicidio di un giovane foggiano al termine di una lite per futili motivi. Il ferito, che non versa in pericolo di vita, è stato attinto da un colpo d’arma da fuoco alla gamba ed è tutt’ora ricoverato presso gli Ospedali Riuniti di Foggia.

I particolari verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in Questura alle ore 11.00.