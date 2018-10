Puglia. Meteo: variabile con tendenza a nuovo peggioramento

Di:

Bari. LUNEDI’: La perturbazione giunta ieri si allontana lasciando spazio a della variabilità con tempo più asciutto e qualche apertura. Tuttavia dal pomeriggio-sera tornerà a peggiorare per l’arrivo di un nuovo impulso che porterà nuovi rovesci e temporali sparsi. Temperature stabili o in locale rialzo nei valori massimi. Venti sostenuti dai quadranti meridionali, raffiche fino a 80-100 km/h sulla Puglia ionica. Mar Ionio tendente a molto agitato, mosso l’Adriatico. Attese mareggiate sul versante ionico salentino.

Martedì 30 Ottobre

Torna il bel tempo sulle nostre regioni

MARTEDI’: si rinforza l’alta pressione garanzia di una fase più stabile sul Sud-Est. Nella prima parte della giornata variabilità residua su Ovest Molise con qualche piovasco ma con tendenza a miglioramento. Tempo pienamente soleggiato su coste molisane, Basilicata e Puglia fin dal mattino. Temperature in lieve diminuzione. Si attenuano i forti venti sciroccali dei giorni precedenti. Mari ancora agitati al mattino sull’area ionica ma con moto ondoso in attenuazione, mosso l’Adriatico.

Mercoledì 31 Ottobre

Nuovo possibile peggioramento nella seconda parte della giornata

MERCOLEDI’: l’alta pressione si indebolisce, favorendo l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio con deboli piogge dalla serata. Nello specifico su Daunia, murge, Tavoliere e litorale adriatico settentrionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sul litorale adriatico meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; su litorale ionico e Salento cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera. Temperature minime in sensibile aumento, con estremi di 17°C; massime stabili, con punte di 23°C. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3450 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mosso.