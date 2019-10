Bari. Floriano “Domenica puntiamo al risultato pieno”

Schierato nella ripresa contro il Catania alle spalle di Simeri e Ferrari, Roberto Floriano ha contributo ad allungare la striscia positiva dei biancorossi confermandosi preziosa pedina sulla scacchiere tattico di mister Vivarini:

«A Catania un risultato positivo che ci da la possibilità di proseguire sul percorso che abbiamo intrapreso circa un mese fa; prendere punti al ‘Massimino’ non è mai facile, come non è facile infilare sette risultati utili di fila. In questo momento l’unica cosa che conta è portare via punti. Siamo contenti del pari, ma per valorizzarlo al massimo è ovvio che puntiamo a vincere contro la Vibonese. Inutile nasconderci, domenica, davanti al nostro numeroso pubblico possiamo fare una gran partita e puntare al risultato pieno.

Con il Mister va molto bene, stiamo facendo un buon lavoro. A livello personale peccato per l’infortunio in ritiro, che mi ha fatto perdere un mese di preparazione; poi sappiamo che il 352 non si sposa al 100% alle mie caratteristiche. Sto cercando di lavorare al meglio per adattarmi e dare il mio contributo. Siamo tutti sulla stessa barca, giusto andare avanti così perchè questo modulo sta portando punti e risultati. Sono a completa disposizione, lavorando e provando a farmi trovare pronto all’occorrenza».