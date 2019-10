Cdi su Comune di Cerignola “Legalità debole per arginare pressioni criminalità”

Foggia, 29 ottobre 2019. “Una siffatta situazione, consolidate negli anni e alla quali l’attuale Amministrazione non appare in grado di porre rimedio, non può che essere risolta mediante l’adozione di un’incisiva azione di ripristino della legalità e di buona prassi che rendano il Comune di Cerignola capace di respingere i tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata“.

E’ quanto emerge dalla relazione finale della Commissione d’indagine (costituita dal viceprefetto Angelo Caccavone, dal Comandante del Reparto Operativo del Comando provinciale Carabinieri, Ten. col. Pierpaolo Mason e dal Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziario della Guardia di Finanza, magg. Francesco Salanitro), insediatasi nel Comune di Cerignola (come a Manfredonia) dal 9 gennaio 2019 per “accertare eventuali condizionamenti o infiltrazioni nella macchina amministrativa“.

Come risaputo, dopo i lavori e la relazione finale della Commissione d’indagine e del Prefetto di Foggia, “il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ha deliberato lo scioglimento per diciotto mesi del Consiglio comunale di Cerignola (Foggia) e il contestuale affidamento dell’amministrazione dell’ente a una commissione di gestione straordinaria“.

LE VERIFICHE

Tra gli episodi che hanno riguardato esponenti politici dell’opposizione “e che, pur non essendo di facile lettura, valgono tuttavia a evidenziare il clima” vissuto a Cerignola: “i danni ad un’auto in uso a un consigliere comunale d’opposizione”. Lo stesso, in ordine alle eventuali minacce o danneggiamenti, “riferiva ai Carabinieri di non avere ricevuto direttamente minacce ma che, a seguito di un comizio, tra i temi trattati c’era l’affidamento della villa comunale e ci sarebbero stati avvertimenti circa il suo continuo riferimento a patti riguardanti Ia gestione della stessa villa“.

Secondo le verifiche della Commissione “La presenza delle organizzazioni mafiosi grava pesantemente sulla vita sociale e politica dello comunità”, con “intrecci che possono limitarsi anche al semplice condizionamento laddove si registri una tolleranza o una inerzia da parte delle Amministrazioni locali nei confronti di certe condotte o attività“.

Nel corso dei propri accertamenti, la Commissione ha fornito un “copioso materiale informativo (..) di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata” ovvero “a forme di condizionamento di amministratori o dipendenti del Comune di Cerignola“. “II dato impressionante – osserva la Commissione d’indagine – è certamente rappresentato dal fatto che (..) nelle vicende amministrative oggetto di disamina (..) si registra, quale denominatore comune, la presenza, diretta o indiretta, degli esponenti della criminalità organizzata (..) o di persone a loro vicine”.

Quello che pertanto si è percepito, dall’esame della relazione, è stata una sorta di “logica spartitoria” tra “i vari soggetti contigui o organici alla criminalità organizzata”. Una logica “avallata proprio dall’atteggiamento quantomeno soggiacente dell’Amministrazione comunale”.

Secondo i componenti della Commissione d’indagine a Cerignola “il cittadino comune è ben conscio della situazione” e “non può certamente favorire una riaffermazione della legalità il fatto che determinati soggetti, direttamente o indirettamente, siano protagonisti a vario titolo della vita economica o sociale della comunità”.

La stessa Commissione non ha evidenziato “imparzialità nella gestione del Comune”, anche considerando che alcune ditte “continuano ad essere destinatarie di affidamenti o certi soggetti gestiscano in una sorta di ‘monopolio’ di strutture destinate alla fruizione pubblica”.

Nel quadro pertanto emerso è stata delineata “l’ipotesi quanta meno di una soggezione di amministratori o di dipendenti comunali rispetto a quelle logiche e, come noto, date situazioni non si traducono, necessariamente, in comportamenti penalmente sanzionabili imputabili ai singoli amministratori”.

In conclusione, “Nel complesso di questa situazione – osserva la Commissione – si denota un generale stato di precaria funzionalità dell’Ente e soprattutto una legalità “debole”, in un contesto caratterizzato della pervasive presenza della malavita organizzata”.

FOCUS

Cerignola. “Ripartiamo da ambiente e cultura, basta con spot e millanterie”

Dal sentimento alla razionalità nel costruire il futuro di Cerignola

Cerignola. Il vaso di Pandora e le svariate, distinte responsabilità

Cerignola. Bossoli a pochi passi dalla sede del Partito

Libera su Cerignola “Grati a chi ha lavorato per la legalità”

Cerignola. Fratelli d’Italia “Adesso tocca alla gente perbene”

“Fuori la mafia dalle istituzioni, a Cerignola un gran lavoro da fare”

Moccia, Mirra, Rendine, Sgarro «Cerignola RIALZATI»

Boccia “Sciolto Comune Cerignola, Governo non darà scampo a criminalità”

La nota del Pd di Cerignola “Giunta Metta dovrà rispondere ora del proprio operato”

Ufficiale. Criminalità: sciolto il consiglio comunale di Cerignola