Soddisfazione per il vivaio rossonero ed in particolare per Tessa Mendolicchio, calciatrice dei nostri Giovanissimi Regionali, convocata per prender parte allo stage della Nazionale Italiana Under 15 Femminile.

La 14enne atleta del Calcio Foggia 1920 sarà impegnata da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre a Tirrenia, presso il Centro di Preparazione Olimpica, dove svolgerà le varie attività formative con tutte le altre compagne di nazionale.

Area Comunicazione