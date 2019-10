Manfredonia. Un lieto fine per Karol: “Finalmente torna a scuola”

« Karol finalmente è tornato a scuola. Con tutte le cose brutte che si raccontano su Manfredonia ogni giorno, è giusto anche diffondere le buone notizie»: così racconta a Stato Quotidiano Silvana Stipulante, madre di un bambino affetto da Sindrome di Down. A giugno, la signora Stipulante aveva denunciato la mancanza di OSS specializzato durante le ore scolastiche, assenza grave che precludeva a Karol la possibilità di frequentare regolarmente le lezioni del ciclo di studi primari. A fine settembre, con l’inizio della scuola media, il problema sembrava destinato a ripresentarsi, ma finalmente questa famiglia comincia a intravedere la luce in fondo al tunnel: Karol è tornato sui banchi e avrà diritto a sei ore settimanali di OSS.

«Adesso che è iscritto alla Mozzillo le cose per noi sono diverse: Karol ogni mattina frequenta tre ore di lezione e, questa volta, non vengo mai richiamata dalla scuola per assistere mio figlio». Karol ha bisogno di essere seguito, di essere portato in bagno e di essere assistito, e se prima era sua madre ad accorrere per svolgere questi compiti, adesso ha incontrato una squadra di collaboratori pronta a darle una mano concreta: «Tutti, dalla dirigente al bidello, si prodigano per lui. Quando ho visto il modo con cui mio figlio e gli altri bambini disabili sono trattati, accolti e ben integrati nella comunità scolastica, mi sono emozionata».

«La Dirigente Miriam Totaro ha incontrato il Commissario Prefettizio e insieme hanno raggiunto questo primo risultato. Stanno lavorando per ottenere ancora più ore con l’OSS e non solo. Stanno organizzando un’aula solo per lui, con tutti gli strumenti necessari per intrattenerlo. Si stanno dando tutti da fare, e so che Manfredonia sta affrontando già gravi problemi, ma questo è già un inizio e speriamo di andare avanti così».

Karol è tornato a scuola da dieci giorni. Per l’occasione, le classi prime hanno avuto la loro festa d’accoglienza, fino ad oggi rinviata proprio per aspettare il suo arrivo. «Ho ritrovato l’umanità. E sono felice di poter raccontare finalmente una bella storia».

Fotogallery: Festa dell’Accoglienza