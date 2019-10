Manfredonia. Silac Angel: colpo grosso a Vieste

L’Omnisport di Vieste è pieno già mezz’ora prima della gara per la grande festa del derby nel derby Vieste – Manfredonia, una sfida entusiasmante e attesissima per le due tifoserie.

Quintetti con Vieste che schiera Compagnoni , Monier , Ordine , Scozzaro e Vranjkovic , risponde Manfredonia con Gramazio , Kraljić , Malpede , Vorzillo e il neo tesserato Obiekwe .

Inizio partita già con il volume dell’intensità al massimo, per entrambe le squadre, e grande equilibrio (12-9). I due tecnici, dalle rispettive panchine, cercano in tutti i modi soluzioni efficaci, ma le percentuali al tiro sono inversamente proporzionali alla tensione in campo. L’atmosfera è da finale playoff e le due squadre si dannano in difesa limitando al massimo le opzioni offensive avversarie.

Il secondo quarto inizia esattamente come si è chiuso il primo. Coach Ciociola e Coach De Florio cominciano a far saggiare il campo a tutti gli effettivi, ogni pallone è una corrida con le squadre che si sfidano all’arma bianca. La tripla di Scozzaro (15) consente ai padroni di casa di andare all’intervallo sul massimo vantaggio. Sul punteggio di 27-21 si va al riposo in un derby che mantiene le attese in quanto ad “elettricità” e spettacolo in campo e sugli spalti.

Si rientra dopo l’intervallo lungo e il Manfredonia dimostra di essere “vivo” grazie ai primi canestri stagionali di Obiekwe (20 punti e un grande impatto sulla gara). Si segna con il contagocce, ma nella bagarre Malpede (13) e Vorzillo (12) fanno la voce grossa vicino al canestro e riescono a trovare punti di notevole peso specifico.

Grazie al parziale di 14-18 il Manfredonia rientra definitivamente in partita sul 41-39.

L’ultimo quarto è uno spot per la pallacanestro. Le squadre faticano a trovare il bersaglio da tre punti contro difese molto arcigne, nonostante il reparto “folletti”, Compagnoni (12) e Monier (2) da una parte, Gramazio (2) dall’altra sia impegnato ad abbagliare il palazzetto con sprazzi di classe. I padroni di casa sono più precisi ai tiri liberi, e tentano l’allungo decisivo. Ma l’Angel non muore mai, pesca due jolly da tre punti di Alvisi (6) e piazza il sorpasso.

Il finale è un’apoteosi per gli ospiti, e i tanti tifosi arrivati dal Golfo trionfano assieme ai propri beniamini: il derby è di Manfredonia con capitan Gramazio che mette il sigillo sul risultato finale 57-59 con due tiri liberi decisivi.

“ Partita molto tattica, ma questo si sapeva – commenta a fine match Coach Roberto De Florio – e ne è riprova il punteggio molto basso del match. Per tante ragioni era una partita sentita e, inoltre, Vieste veniva dall’ottima prestazione con Lecce pertanto era un’occasione ghiotta per allungare ancora. La performance del nostro ultimo quarto però ha sbarrato la strada ad ogni velleità e abbiamo portato a casa due punti preziosi. Ripartiamo da qui, dobbiamo lavorare sodo e molto insieme, ora che siamo al completo. Ogni avversario può essere temibile e difficile da affrontare, spetta a noi trovare la giusta amalgama per affrontare in serenità ogni partita. Siamo fiduciosi”.

Positivo l’esordio del neo acquisto bianco-celeste Kingsley Obiekwe Sam (per i tifosi King), autore di una buona prova (20 punti e 13 rimbalzi) nonostante non sia ancora al 100% della forma fisica. 25 anni, spagnolo, proviene dall’Alicante, società che milita nella Leb Oro spagnola. Centimetri nel pitturato e agilità ne fanno la pedina che mancava al gioco del club sipontino, che adesso può contare su un’altra rotazione importante per superare un avvio di campionato con handicap. Settimana di preparazione in vista del match di domenica prossima. Si torna a giocare al PalaScaloria, che ospiterà il match della Silac Angel Manfredonia con il Cus Jonico Taranto, valevole per la quinta giornata di andata della C Gold Puglia.

La squadra di Coach Davide Olive è seconda in classifica con 6 punti. Principali punti di forza (ma non i soli) Bricis e Dusels, giocatori di esperienza e con punti nelle mani incasellati, insieme a Grosso e Longobardi provenienti dalla Serie B, in una squadra organizzata che ha battuto in questo primo scorcio di campionato Francavilla, Monteroni e Monopoli, perdendo solo contro Molfetta, che si sta rivelando una ‘corazzata’ di questo torneo.