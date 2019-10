Marina di Lesina, scoperta discarica abusiva di rifiuti (II)

Foggia, 29 ottobre 2019. Militari della Guardia Costiera di Lesina appartenenti all’aliquota del Nucleo operativo di polizia ambientale (Nopa) della direzione marittima di Bari durante un’attività di monitoraggio e vigilanza lungo il litorale di competenza, hanno condotto due diverse operazioni finalizzate al contrasto dei reati commessi contro l’ambiente.

Nella seconda operazione, sempre in localita’ Marina di Lesina, ma in un’area pubblica, i militari hanno accertato un’altra area adibita a discarica di rifiuti speciali di vario genere per un ingombro totale di circa 100 mq.

Per quanto sopra, al fine di scongiurare il protrarsi delle conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati, i militari su conforme avviso dell’autorità giudiziaria, provvedevano a porre sotto sequestro penale urgente le due aree interessate dall’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Le indagini proseguiranno, con il coordinamento della procura della repubblica di foggia, al fine di identificare gli autori dei reati.