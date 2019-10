“Non tutto è perduto” per la Via Francigena e per Foggia

“In età medievale, l’itinerario principale percorso dai pellegrini provenienti da Roma per raggiungere il santuario dell’Arcangelo, come meta o come tappa intermedia prima di imbarcarsi da uno dei tanti porti pugliesi diretti in Terra Santa, seguiva l’antico tracciato della via Traiana da Benevento a Troia, edificata dai Bizantini, agli inizi del sec. XI nei pressi dell’antica Aecae. Da qui si prendeva l’altrettanto antica diramazione Aecae-Sipontum che, con percorso pianeggiante seguendo la valle del Celone portava a Siponto attraversando l’abitato di Foggia, sorta nella seconda metà dell’XI secolo, non molto distante dall’antica e mitica Arpi.”

Questa affermazione appartiene alle riflessioni che sui media, in questi ultimi giorni, hanno cercato di indagare e di chiarire la ragione della esclusione di Foggia dalla via Francigena-Micaelica approvata dalla Regione Puglia. La testimonianza è di Geppe Inserra, che è ritornato più volte ad interloquire sul tema del mancato riconoscimento. Insieme a Michele Pesante, Presidente dell’Associazione Tratturi e Transumanza, e a Lettere Meridiane.

C’è un rimpallo di responsabilità tra la Regione e gli Enti locali.

Disinteresse dei foggiani, è stato detto. La Regione Puglia ne era a conoscenza, è stato risposto: “il Piano di Valorizzazione del tracciato della via Francigena del sud realizzato dalla Provincia di Foggia su (udite, udite!) incarico della Regione Puglia, la cui mano destra evidentemente non sa quel che fa la mano sinistra … E non è tutto. La Via Francigena è legata a doppio filo alla identità stessa della città di Foggia i cui due compatroni, i santi Guglielmo e Pellegrino – sarebbero giunti a Foggia proprio come pellegrini. Lo studio della Provincia approfondire questo ed altri aspetti, come vedremo nei prossimi giorni.” … “Il Sindaco Landella, il Presidente della Provincia Nicola Gatta, l’Assessore Regionale Raffaele Piemontese – scrive ancora Pesante – possono recuperare quel che abbiamo perduto. Tutte le forze politiche, la stampa, il mondo accademico e universitario di Foggia devono battersi con decisione, per non subire un’altra beffa, tipo l’alta capacità Bari-Napoli. La Storia siamo noi. Le valanghe iniziano sempre da un sassolino.” … “è vero che Foggia avrebbe fatto bene ad aderire all’Associazione, ma nessuno si è sognato, per esempio, di escludere Santa Maria di Leuca, tappa terminale della Via Francigena in Puglia, sol perché non ha fatto la domanda.” Queste alcune delle argomentazioni di Geppe Inserra, ai cui articoli si rimanda per le notizie dettagliate anche su documenti che dimostrano in modo inequivocabile il tracciato e i punti di accoglienza lungo il tracciato che prevedeva, appunto, Foggia.

Ma la città di Foggia non è rientrata nemmeno nel piano di varianti previsto dalla Regione Puglia su eventuali inclusioni ed omissioni presenti nella determinazione dei percorsi storici praticati dai pellegrini prima della destinazione finale della Terra Santa.

“Non tutto è perduto” certo e forse si potrà ancora correre ai ripari. Per una serie di ragioni: perché anche solo intuitivamente si comprende che la via per Monte Sant’angelo coinvolge la Capitanata; perché alla ricostruzione rigorosa delle fonti non si può rimanere indifferenti ed è convenienza di tutti riaffermare con un atto di giustizia una verità storica di non poco rilievo; perché purtroppo talora capita che le pratiche burocratiche trovino in iter lunghi un oggettivo impedimento di un … riassunto delle puntate precedenti; perché è anche vero che bisogna vigilare sui progetti avviati.

La Storia è già difficile da ricostruire, normalmente. Se a questa difficoltà se ne aggiungono altre, sparisce materiale prezioso che sanciva la quotidianità nei secoli e spiega la nostra, di quotidianità, e il perché di tanti rituali e credenze religiose ancora persistenti a distanza di secoli.

Si aggiunga che la perdita di un segmento di memoria storica toglie anche la bellezza del patrimonio artistico ad essa collegata, la consapevolezza della propria importanza, soprattutto in questi tempi in cui il fenomeno oggettivo e planetario della Globalizzazione tende ad appianare e a livellare tutte le sacrosante diversità radicate nei secoli.

E’ un fatto di buona “resilienza” il non farsi fagocitare dalla amnesia, per restituire ciò che è giusto che appartenga ad un territorio.

Quindi, al di là delle reciproche accuse e difese, come è stato già sottolineato dagli intellettuali che hanno sollevato il problema, occorre che la città di Foggia faccia nuovamente sentire la sua voce, i suoi punti di vista oggettivamente documentati.

E nelle riflessioni che questa vicenda ispira non può mancare anche l’auspicio che gli enti locali e tutte le associazioni culturali che si rendono protagoniste di progetti così importanti abbiano il tempo e la pazienza necessaria che ogni iter burocratico prevede.

Un po’ forse la stessa pazienza di cui si sono resi testimoni i pellegrini che hanno percorso, amato e animato le nostre strade.