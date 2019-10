Precari stabilizzandi Madia in ARIF: proteste Cobas

Giunge notizia che i sindacati osteggiano nuovamente le azioni intraprese da Arif al fine di stabilizzare gli impiegati cosiddetti “ex Sma” in possesso dei requisiti utili alla deprecarizzazione della pubblica amministrazione.

Alla fine del 2017 la regione ha legiferato a favore di questi lavoratori ma nulla ancora si è concretizzato. All’Arif sono stati affidati compiti di assoluta importanza e priorità per la collettività pugliese e con l’ultimo atto prodotto dall’agenzia (la delibera n.373/2019) si vuole riorganizzare strutturalmente ed organicamente. Tutto ciò non piace ai sindacati confederali che addirittura voglio un ruolo che non gli appartiene forti di un credito (vantato) tra i lavoratori Arif che ritengono quasi plebiscitario.

Giocare ancora sulla pelle di questi lavoratori è VERGOGNOSO! Diffidiamo la regione Puglia ad accogliere istanze mirate esclusivamente al mantenimento di una leadership sindacal/politica! Quell’egemonia radicata sui lavoratori agricolo-forestali della regione che non può essere espansa a danno degli impiegati stabilizzandi Madia. Ancora una volta, nonostante la decantata “priorità” della stabilizzazione degli ex-Sma, ci tocca ancora assistere alla posizione ferma e ricattatoria dei sindacati cosiddetti “privatistici” che si oppongono alla riorganizzazione dell’Arif, propedeutica al Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale e relativa applicazione del contratto di natura pubblica. Il presidente Emiliano non può essere indifferente a questo ricatto e non ne ha più il tempo visto che il suo mandato è oramai agli sgoccioli. Altri due mesi ancora e questi lavoratori rischiano di non essere più inseriti in una procedura di stabilizzazione che sarà inevitabilmente demandata a chi governerà la regione dalla prossima primavera. Con tutto ciò che avranno nella testa i nuovi governanti questi lavoratori corrono il rischio di non farcela.

DENUNCIAMO questo blocco a danno dei precari ex-Sma e ANNUNCIAMO una serie di manifestazioni di protesta in favore della stabilizzazione!”.

Cobas Lavoro Privato/Confederazione (Salvatore Stasi)

Rappresentante Sindacale Cobas (Giuseppe Carone)