“Siete sipontini doc? I cognomi delle famiglie di Manfredonia all’epoca di Re Manfredi”

Mio padre è nato a San Severo ed ha trascorso l’infanzia in giro per il Gargano con una lunghissima sosta alle Isole Tremiti (beato lui!), al seguito di mio nonno insegnante; mia madre ha origini foggiane, ma è cresciuta a Monte Sant’Angelo. Io sono nata a Manfredonia, ma avendo due genitori ‘forestieri’ spesso, soprattutto da bambina, mi sono sentita un po’ ‘straniera in patria’. Quando scattava la classica domanda ‘a chi ca’ sì figghje?’, pur essendo assolutamente manfredoniana, a volte mi diventava complicato ‘giustificare’ le origini. Eppure, i miei bisnonni erano di Manfredonia, così come i miei trisnonni.

Vi chiederete dove voglia arrivare…

Ebbene, spinta dalla curiosità, ho intrapreso un’indagine a ritroso, ma non credevo che avrei potuto spingermi fino a Re Manfredi! Per fortuna, lì dove non arriva la ricerca genealogica, arriva la storia.

Ecco dunque che, sfogliando un libro dei primi del Novecento dello storico sipontino Luigi Pascale, scopro il mio cognome tra quello delle famiglie presenti all’epoca della fondazione di Manfredonia, ovvero, nel 1256 (quasi 800 anni fa!). E c’è anche quello di mia madre!

Finalmente, senza ombra di dubbio, posso dire di essere una manfredoniana doc!

Mi colpisce trovare i cognomi di tante famiglie illustri che hanno fatto la storia della nostra città (come i Telera, i Cessa, i De Nicastro, i Capuano, ecc).

L’occhio mi cade, poi, su #Celentano. Il mitico molleggiato ha raccontato più volte di essere di origini foggiane e, quindi, questa non è una novità. Che, però, Adriano Celentano possa avere radici manfredoniane, probabilmente non lo sa nemmeno il diretto interessato! Leggo anche ‘D’Urso’, e la mente va alla Barbara che dal piccolo schermo ci tampina ormai da anni, ma se lo chiedessimo a Mediaset sicuramente ci risponderebbero: ‘Non è la D’Urso’.

E il vostro cognome c’è?

Di seguito l’elenco che ho ricopiato dal testo di Pascale, riproponendolo in ordine alfabetico. Buona ricerca e buon divertimento!

Adabbi, Altieri, Aprile, Arena, Baretta, Beccarini, Benevioles, Bozzelli, Brengola, Buonaccorsi, Callia, Capparelli, Capuano, Carrara, Castigliego, Cavalieri, Celaro, Celentano, Cesaroni, Cessa, Cibelli, Cimina, Collicelli, Colucci, Coppola, Cristina, D’Elia, D’Alessandro, De Angelis, De Auria, De Benedictis, De China, De Fiore, De Forzia, De Milo, De Nicastri, De Pascarellis, De Riccardis, De Ritis, De Rodriquenz, De Sanctis, De Sisto, De Sora, De Urruttia, De Vita, del Nobile, Delli Guanti, Delli Santi, Di Slasio, D’Urso, Fantozzi, Florio, Frattaroli, Frisini, Galasso, Galgano, Garzia, Giannone, Gonzales, Griffi, Grossi, Guerra, Idropo, Lombardi, Longhi, Martinez, Mazzone, Mettola, Michaelio, Minandois, Mondelli, Morelli, Nardone, Patricio, Pazienza, Perrucci, Pesaro, Prencipe, Quirico, Ramamondo, Ricci, Ritucci, Rossi, Santovito, Santucci, Saraceni, Scorcovilla, Seggiari, Selvaggio, Sica, Sierra, Spinelli, Stabile, Stellatelli, Tamburlano, Telera, Teofilo, Terracini, Tontulo, Torres, Tortora, Valente, Venturini, Verrois, Vischi.

Maria Teresa Valente