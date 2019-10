Torino. Rapina, lesioni, confermata condanna per 25enne di Manfredonia

Per mezzo del suo difensore, il giovane originario di Manfredonia ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata, “deducendo genericamente violazione della legge processuale in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.”.

“Il ricorso proposto è inammissibile sotto il profilo oggettivo”.

Difatti, “Il provvedimento impugnato ed il ricorso sono infatti successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la sentenza di applicazione su richiesta delle parti dal novero dei provvedimenti impugnabili, se non per motivi specificamente indicati (..), tra i quali non ricorre la violazione del comma 1 dell’art. 129 cod. proc. pen. (obbligo di immediato riconoscimento, in ogni stato e grado del processo, delle cause di proscioglimento)”.