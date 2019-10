Vaccini e scuola: ultima scadenza. Il 31 ottobre – secondo la legge Lorenzin, attualmente in vigore in materia di prevenzione vaccinale – è infatti il termine ultimo entro il quale i dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare alla Asl le classi con più di due minori non vaccinati. Un ultimo passo, dopo il quale scattano le multe previste per i genitori di studenti fra 6 e 16 anni.

Questi ultimi – dopo essere stati convocati dalla Asl locale, incaricata di sollecitare la vaccinazione – se non hanno provveduto alle vaccinazioni rischiano multe da 100 a 500 euro. Non solo: il giudice oltre a poter disporre sanzioni, può prevedere anche l’affievolimento della responsabilità genitoriale del genitore che si rifiuta di far vaccinare il figlio.

Fonte adnkronos