Visibilità e dignità per i migranti in Puglia. Firma intesa

Come promesso, nella visita del settembre scorso, l’Elemosiniere del Papa ha presenziato lunedì all’intesa siglata tra Comune e Diocesi di San Severo in Puglia che permette la regolarizzazione per i migranti che lavorano la terra nei cosiddetti “ghetti della Capitanata”. Ciò significa più dignità, casa, servizi e possibilità di contratti

Dignità, visibilità e contrasto alla povertà. Queste le tre parole chiave dell’intesa siglata ieri a San Severo in Puglia alla presenza dell’Elemosiniere Apostolico Konrad Krajewski, tra Comune e Diocesi. Stando al protocollo – il primo nel suo genere – che segue la visita del cardinale ai ghetti dei braccianti agricoli dell’area, le parrocchie potranno dare domiciliazione ai senza dimora, migranti e non, condizione indispensabile ai servizi anagrafici del Comune per il rilascio di documenti di identità e residenza. Ciò significa uscire da una condizione di irregolarità e soprattutto essere finalmente “visibili” in termini di lavoro e di servizi. fonte https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2019-10/puglia-san-severo-migranti-krajeski-intesa-comune-diocesi.html?fbclid=IwAR24e9VwtquYEsbwW8jUgW_FZIUlEKAobpTKCUhMStQpps0rnunrGfjhzBY