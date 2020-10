“Accuse strumentali, la protesta è apolitica”. Carlucci di FN “Il popolo è arrabbiato”

Foggia, 29 ottobre 2020. Mimmo Carlucci, Coordinatore Regionale di Forza Nuova, vuole fare chiarezza sulla manifestazione programmata per domani a Foggia, dalle ore 18.00 in Piazza Cesare Battisti, contro le nuove misure restrittive previste dall’ultimo Dpcm. “La manifestazione sarà apartitica. Non ci saranno bandiere di partito, l’unica bandiera concessa sarà il tricolore” ha riferito Carlucci. “Mi sono preso la responsabilità di organizzare la manifestazione – ha continuato Carlucci – perché me l’hanno chiesto tante partite IVA e tanti commercianti”.

“Sono accuse strumentali – ha replicato sulle polemiche inerenti alle possibili reazioni di violenza durante la manifestazione – dovevano pensarci gli altri a organizzarla, ma non hanno avuto gusto a dar voce ai commercianti foggiani, visto che tutta Italia si sta ribellando. Il popolo è arrabbiato. Molto spesso le dinamiche non sono così come vengono raccontante. Il dato più importante è quello di un popolo che si ribella, e di questo bisognerà tener conto”.

Articolo di Valerio Agricola – Intervista e montaggio a cura di Vittorio Agricola

