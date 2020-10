ATAF, a Foggia linea gratuita domenica per il cimitero

Foggia, 29 ottobre 2020. In vista delle ricorrenze di Tutti i Santi e della Commemorazione dei Defunti, ATAF SpA informa la cittadinanza che, nella giornata didomenica 1 novembre, sarà istituita una linea gratuita tra Piazza Cavour e il cimitero comunale, con transito su via Torelli e via Onorato.

Il servizio sarà attivo dalle ore 7.40 del mattino fino alla chiusura del Cimitero, prevista alle ore 17.00, con una frequenza delle partenze ogni 20 minuti. Per ricevere le informazioni ufficiali e restare sempre aggiornati su ATAF, è possibile scaricare gratuitamenteda smartphone, tablet o pc l’applicazione di messaggistica gratuita Telegrame iscriversi al canale ATAF Comunica.