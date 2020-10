Foggia. Infermiere: “COVID, lavoriamo sui decessi: muore un paziente, si libera un posto letto”

(statoquotidiano, 22:50). Foggia, 29 ottobre 2020. “Nello scorso marzo si parlava di scelte. Di una scelta tra chi tenere e chi dimettere. Beh, la realtà oggi è questa: noi lavoriamo sui decessi, nel senso che la morte di un assistito COVID consente di liberare un posto in rianimazione. Non ci sono altre possibilità. A volte, ci sono assistiti che dimettiamo nonostante sarebbe più opportuno, personalmente, continuare a tenerli in ospedale”. Lo ha detto questa sera a StatoQuotidiano un infermiere in servizio in un reparto di rianimazione Covid nel foggiano.

Bari, 29 ottobre 2020. Sono stati registrati 7083 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 716 casi positivi: 240 in provincia di Bari, 41 in provincia di Brindisi, 48 in provincia BAT, 208 in provincia di Foggia, 48 in provincia di Lecce, 129 in provincia di Taranto, 1 attribuito a residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 7 decessi: 2 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia. grafico positivi – decessi Puglia (da febbraio a oggi) 29 ottobre 2020 29.10.2020 – Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 544.675 test. 6361 sono i pazienti guariti. 10.002 sono i casi attualmente positivi

Sempre in giornata, sono stati registrati 7 decessi: 2 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Puglia, sono stati effettuati 544.675 test. 6361 sono i pazienti guariti. 10.002 sono i casi attualmente positivi nell’intera Regione. Questi almeno i numeri ufficiali, dunque i positivi riscontrati attraverso i tamponi. Per tutti i restanti non sottoposti ai test è impossibile delineare ulteriori dati, per quanto prevedibili, relativamente ad ulteriori positività.

“Cosa ci preoccupa? L’affluenza, i numeri: crescono sempre di più”

“Cosa ci preoccupa? L’affluenza dei ricoveri, i numeri delle affluenze e le terapie intensive. In ogni modo, il numero dei contagi superiori (vedasi grafico in alto,ndr) rispetto agli scorsi mesi di febbraio-marzo-aprile”. “Immagini di osservare de visu la crescita di quell’onda riportata nei grafici della Regione. Noi la guardiamo in ospedale, direttamente davanti a noi“.

Dunque, la realtà ad oggi: “Sì, abbiamo pazienti parcheggiati in pronto soccorso, in attesa di ricoverarli. Non ci sono più posti letto COVID nel Foggiano, siamo al limite, lo stesso dicasi per la Puglia, nonostante le aperture di ulteriori reparti (si pensi ad esempio ad Acquaviva, e recenti disposizioni per Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo,ndr). Noi lavoriamo sui decessi, e sulle dimissioni di qualcuno che rischiamo comunque di riprendere dopo pochi giorni. E ‘ un mio pensiero – continua l’infermiere – ma c’è gente che non dovrebbe essere dimessa; tuttavia, appena c’è un miglioramento, ci troviamo davanti a delle scelte, che dobbiamo prendere”.

“Cosa hanno fatto i politici, cosa, oltre a fare promesse da campagna elettorale?”

Poi le accuse alla politica, alle aziende ospedaliere, al Governo: “Sono in ritardo, e lo sanno anche loro. Mi chiedo, ma si sono rilassati quest’estate? Ma hanno passato il tempo a fare promesse da campagna elettorale? Ma hanno previsto la seconda ondata, e le conseguenze in termini di posti letto, e ricoveri?”.

“Mi chiedo inoltre: e il personale? Noi stiamo rincorrendo letteralmente i posti letto COVID nei nostri ospedali, ma c’è scarso movimento per il personale, per il reclutamento dei medici. Anche qui mi chiedo cosa sia stato fatto in questi mesi, nonostante l’annunciata seconda ondata”

“Personale? Sarebbe auspicabile incrementare il reclutamento”

Per la situazione ospedali in Capitanata, si ricorda come al momento è in corso l’apertura di un’altra rianimazione COVID agli OO.RR. di Foggia, da 10 posti letto, dove era presente la degenza della chirurgia vascolare. Al Policlinico ci sono più di 100 assistiti, reparto malattie infettive – pneumologia, 9 posti nel primo modulo e 5 nel secondo (centro trapianti). In basso la situazione per Casa Sollievo della Sofferenza (107 ricoverati in area Covid al 27 ottobre 2020).

I DATI – AGOSTO 2020, PIANO OSPEDALIERO PUGLIA

