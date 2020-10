Foggia, manifestazione contro il Dpcm. Palmisano “Rischio di violenza”

Foggia, 29 ottobre 2020. “Tutte queste manifestazioni rischiano di produrre, e stanno producendo, devastazione e violenza inopportuna in una fase già economicamente e socialmente critica per tutto il paese”. Queste le parole e il commento dello scrittore e imprenditore Leonardo Palmisano alla manifestazione in programma domani sera a Foggia, dalle ore 18.00 in Piazza Cesare Battisti, organizzata contro le nuove misure restrittive previste dall’ultimo Dpcm.

Palmisano, che si era candidato alle elezioni regionali in Puglia nella lista del Partito Democratico, ha aggiunto: “Sono manifestazioni che fanno esplodere una cattiveria repressa, a maggior ragione quando sono organizzate, come pare ormai essere anche a Foggia da una regia neo fascista – e ha concluso – Penso che Foggia, già martoriata di recente da esplosioni di bombe, non abbia bisogno di una manifestazione che rischia di sfociare in un bagno di violenza. Sono contento che la parte sana della città di Foggia, che certamente sta soffrendo, non aderirà a questa manifestazione”.

Articolo di Valerio Agricola – Intervista e montaggio a cura di Vittorio Agricola