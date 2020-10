Foggia, un medico dei Riuniti a Emiliano “Avete perso il controllo”

Mi presento, sono Daniela La Bella, medico anestesista-rianimatore presso il Policlinico Riuniti di Foggia , ma sono anche e soprattutto madre di 2 bambine che da domani resteranno a casa per effetto della ordinanza appena promulgata di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Questo per dire che ho la conoscenza sufficiente per poter esprimere un pensiero in merito a quanto sta succedendo.

Perché avete sbandierato ai 4 venti che la scuola è sicura ed ora è la prima a chiudere i battenti?

Perché non sono disponibili quei 10000 tamponi al giorno per velocizzare i controlli nelle scuole promessi ad agosto?

Perché i tamponi per i bambini non ci sono mentre ogni calciatore ne fa uno ogni 4 giorni?

Perché non sono stati potenziati gli istituti di prevenzione che ora sono in affanno?

Perché non sono ancora disponibili i posti letto promessi a giugno? Qui a Foggia, oggi come a Marzo, giochiamo a risiko individuando la sera quale reparto occupare la mattina per mettere pazienti di rianimazione pregando di non dovere viaggiare e spostare pazienti critici in giro per l’Italia durante la notte!

Cosa farete in questo mese fino al 24 novembre? Starete a guardare cosa succede, o farete quanto è nelle vostre possibilità (e anche oltre) per far sì che il 25 si torni a scuola in ancor più sicurezza?

Con chi staranno tutti questi bambini? Con nonni, tate e baby sitter (ammesso che si trovino, a marzo essere medico era il motivo di principale rinuncia delle baby sitter!) in casa senza mascherina?