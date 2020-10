Foggia, violenta la moglie e picchia i figli per anni: arrestato

Foggia, 29/10/2020 (gazzettamezzogiorno) Un uomo di 42 anni è stato arrestato dalla polizia a Foggia per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e dei figli, e violenza sessuale nei confronti della coniuge. La donna ha descritto la sua quotidianità con quest’uomo dispotico e violento, aggressivo fin dai primi mesi di matrimonio. Continue ingiurie anche in presenza dei figli, con i suoceri che sminuivano la gravità dei fatti sostenendo che quello fosse semplicemente il suo carattere. Quando i figli sono cresciuti ha cominciato a picchiare anche loro e a ingiuriare le figlie femmine con appellativi poco carini se si truccavano un po’. Nel corso degli anni, l’uomo ha anche preteso rapporti sessuali anche contro la volontà della moglie, e una volta aveva letteralmente abusato di lei con la forza. (gazzettamezzogiorno)