Foggiano fa incidente sulla A14 con auto rubata: denunciato

(ASIpress) – Chieti 29 ott. 2020 – La pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Vasto questa mattina al km 460+050 della carreggiata sud dell’autostrada A14, ha recuperato una Peugeot 308 rubata poche ore prima a Pescara. Gli agenti, su segnalazione del Centro Operativo Autostradale di Pescara sono stati inviati al km 460+050 carreggiata sud, nel territorio del comune di Petacciato (Campobasso) per un incidente stradale. Giunti sul posto, hanno notato la Peugeot incidentata, in stato di abbandono, completamente danneggiata. A seguito di ulteriori accertamenti, è stato si rintracciato il proprietario il quale, contattato via cellulare, riferiva che l’autovettura era stata rubata in nottata a Pescara, mentre era parcheggiata in strada. Con l’ausilio della locale squadra di Polizia Giudiziaria, veniva rintracciato il conducente a pochi chilometri dal luogo dell’incidente, il quale a causa delle numerose ferite riportate a seguito del violento urto, veniva soccorso e condotto tramite il 118 all’ospedale di Vasto. Lo stesso, 23 anni di Cerignola (Foggia), disoccupato e conosciuto alle forze dell’ordine, veniva deferito all’Autorità giudiziaria per furto aggravato. (ASIpress)