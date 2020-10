Gatta conferma “E’ ufficiale: proclamato consigliere regionale con 10.017 voti”

Manfredonia, 29 ottobre 2020. “Con vivissima gioia vi comunico che sono stato proclamato ๐„๐‹๐„๐“๐“๐Ž in Consiglio Regionale con ๐Ÿ๐ŸŽ.๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ• ๐•๐Ž๐“๐ˆ, il piรน suffragato del centrodestra in tutta la Capitanata e primo di Forza Italia in tutta la Puglia. Grazie a tutti voi per la stima e la fiducia che avete riposto in me e che cercherรฒ di onorare nei 5 anni che verranno. Un abbraccio virtuale a tutti voi, Amici!”. Lo scrive sui social l’avvocato Giandiego Gatta.