Giovanni Cotugno “Partecipazione – emozioni: successo per ‘1 ora sul Porto'”

Manfredonia, 29 ottobre 2020. Domenica 25 ottobre si è svolta presso il Porto Turistico Marina del Gargano, la annuale manifestazione “1 ora sul porto” della ASD Gargano2000 in memoria dell’atleta “Gianni Grilli”.

“Siamo a Giovedi ed è doveroso ringraziare gli amici e gli sponsor che ci hanno permesso l’organizzazione di questa 2 edizione del Memorial Gianni Grilli manifestazione di corsa, cammino marcia e fit walking, in primis la Famiglia Grilli e poi la Direzione della Marina del Gargano, la Questura di Foggia e il Commissariato di Manfredonia, il GAL Dauno Fantino, la Pro Loco di Manfredonia, la Gioelleria di Giuseppe Cosentino amico fraterno del compianto Grilli, la Generali Assicurazione e Adriano e Silvana Fatone, il Rotary Club Manfredonia, Orsini Carta, Pizzeria Re Manfredi e ancora Salvatore Iaconeta di General Food Manfredonia e poi le Associazioni Quadrifoglio per la assistenza Medico e la Arcobaleno 🌈 e infine Nicola, Giuseppe e Matteo, Antonio e Savero i collaboratori più affidabili della ASD Gargano 2000, e’ stata una grande giornata di sport e solidarietà con PARTICOLARE ATTENZINE AI DIVERSAMENTE ABILI E SVANTAGGIATI CON PREMI ASSEGNATI A LORO, tante LE testimonianze sincere e vere fatte dai partecipanti e da Manfredonia New, Il Sipontino. Net e dal grande Matteo Simone e infine Leonardo CAPAIUOLO per il servizio Fotografico e i fotografi di Manfredonia Foto”.

“Il Rotary Club Manfredonia, accolto con piacere l’invito a patrocinare l’evento, donando le medaglie consegnate agli atleti partecipanti, esprime la propria soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione, un giusto connubio di benessere fisico e sociale, rivolgendo un ringraziamento speciale a Giovanni Cotugno e l’organizzazione tutta”.

(Giovanni Cotugno, presidente ASD Gargano2000 – Manfredonia 29 ottobre 2020).