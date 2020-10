Il cantautore della verità. 70 anni oggi per Rino Gaetano

“C’è qualcuno che vuole mettermi il bavaglio. Io non li temo. Non ci riusciranno. Sento che le mie canzoni saranno cantate dalle prossime generazioni. Che, grazie alla comunicazione di massa, capiranno cosa voglio dire questa sera. Capiranno e apriranno gli occhi, anziché averli pieni di sale. E si chiederanno cosa succedeva sulla spiaggia di Capracotta”.

Oggi, 29 ottobre 2020, avrebbe compiuto 70 anni Rino Gaetano, nonostante i suoi successi restano immortali. “Era la notte del 2 giugno del 1981 quando un incidente stradale sulla via Nomentana se lo portò via, a soli 31 anni. Nel 1980 aveva inciso l’album ‘Io non ci sto’, poi aveva tentato strade nuove collaborando con Riccardo Cocciante e il New Perigeo. L’incidente impedi’ di conoscere quali frutti avrebbe potuto dare la maturazione di un talento davvero singolare“.