Il casinò di Nova Gorica, di Rozvadov, ma anche San Remo, Saint Vincent, Venezia: chiusure

Ancora una volta le grandi cattedrali del gioco d’azzardo in Europa si ritrovano a dover chiudere i battenti per via dell’attuale emergenza Covid. Anche se è una chiusura a tempo determinato, come si può ben immaginare, resta un po’ l’amarezza di chi sperava di giocare gli eventi di Halloween e quelli in occasione del Natale. È pur vero che a momento le chiusure sono sino a novembre, quindi non si sa mai per questi ultimi, ma si sa che luoghi d’intrattenimento come questi sono fra gli ultimi a riaprire, quindi le speranze sono poche.

Dopotutto, però, si è tutti consapevoli della necessità di agire in qualche modo per limitare i contagi che stanno salendo giorno dopo giorno. Per alcuni casinò, come quelli stranieri, veri e propri templi del gioco d’azzardo, una chiusura di un altro periodo non sarà un grosso problema di fatto, ma per quanto riguarda i casinò “nostrani” la situazione è certo più critica perché già le casse non si potevano certo dire gonfie già prima di tutta la questione Coronavirus.

Le chiusure dei casinò: come in primavera?

Le chiusure dei casinò c’erano già state in primavera. In quelli stranieri si cominciò escludendo i giocatori italiani per via del fatto che allora l’Italia era il paese con il maggior numero di contagi. Oggi come oggi le chiusure sono state immediate e generali per ogni giocatore invece, anche perché anche gli altri Paesi sono in una situazione d’emergenza.

Ieri come oggi le prospettive sono quelle di una chiusura a tempo determinato, ma c’è da dire che quest’autunno le speranze di un’apertura quanto prima sono certo maggiori. Il motivo è molto semplice: negli ultimi mesi molto è stato investito da parte dei casinò per garantire il distanziamento e la sicurezza all’interno delle sale da gioco: plexiglass, igienizzatori, personale aggiuntivo per continue pulizie etc.

Di certo questo verrà tenuto in considerazione non appena vi sarà uno stallo o un miglioramento della curva contagi. Nel frattempo i casinò che si sono attrezzati per fornire un servizio in diretta live, si muovono come possono per continuare in qualche maniera a fatturare.

Il pubblico dei giocatori si sposta online

I giocatori più appassionati di certo non si fermeranno comunque di fronte alla chiusura dei casinò, anche perché di solito sono già avvezzi al gioco online. Dopotutto il gioco sul web offre numerosi vantaggi: bonus casino senza deposito, promozioni di ogni genere spesso e volentieri, un’ampia scelta di giochi. Tutto questo senza dover rinunciare a scambiare qualche parola con altri giocatori via chat o dover scendere a particolari compromessi.

Giocare online consente di divertirsi restando comodamente sul divano di casa propria, senza dispositivi di sicurezza e senza correre alcun rischio. In un periodo in cui di certo si è molto più tendenti a passare del tempo a casa i casinò online sono ottime compagnie per tantissime persone. L’importante è sempre scegliere siti di casinò sicuri, preferibilmente quindi sotto la tutela dell’AAMS – ADM. (nota stampa)