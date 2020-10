La casa del padre – note critiche di Ennio Bìspuri

“A un anno esatto dall’uscita in sala del film, Ennio Bìspuri ci fa pervenire le sue preziose e puntuali note critiche. La sua analisi abbraccia gli aspetti essenziali, indaga i motivi che stanno dietro al film con particolare attenzione per l’aspetto tecnico, estetico e

filosofico che lo sottendono. Scaturiscono così alcuni legami stretti che questa pellicola intrattiene con il cinema istituzionale, e in particolare con un capolavoro assoluto del cinema mondiale (Una giornata particolare, Ettore Scola, 1977). Bìspuri mette in

risalto alcuni elementi essenziali della pellicola, come il buio, la penombra, il silenzio, l’incontro, tutti elementi attorno ai quali il film intesse il suo “enigma esistenziale”.

Per tutta la troupe (interamente manfredoniana, fatta eccezione per la sola e indispensabile presenza dell’attrice romana Manuela Boccanera) queste parole, giunte dopo gli apprezzamenti espressi anche dallo scrittore e critico Gordiano Lupi e dal critico Rudy

Salvagnini, sono motivo di orgoglio e ripagano del duro lavoro di questi anni. Il film è attualmente in distribuzione televisiva e sta partecipando ad alcuni festival internazionali in giro per il mondo.

Note biografiche di Ennio Bìspuri. Ennio Bìspuri è nato a Roma, dove si è laureato in filosofia con una tesi in estetica sul linguaggio cinematografico. Ordinario per dieci anni di Storia e filosofia nei licei, è stato poi direttore degli Istituti Italiani di Cultura di Colonia, Algeri, Santiago del Cile, Mosca, Barcellona e Buenos Aires. Scrittore, storico del cinema

italiano e critico cinematografico, ha pubblicato su Totò altri quattro volumi: Totò principe clown (Guida, 1997), Vita di Totò, Totò attore e Totò in 100 parole (Gremese, 1997, 2000 e 2015). Ha inoltre scritto due volumi su Fellini e uno su Ettore Scola, oltre a numerosi articoli per varie riviste italiane e straniere. Studioso del cosiddetto pensiero irrazionale, ha pubblicato alcuni saggi filosofici dedicati a Nietzsche Nietzsche e Musil, Palermo 1979; Nietzsche: il volto nascosto dell’Oriente, con la prefazione di Ferruccio Masini e Giorgio Penzo, Roma 1980. Nel 1981 ha pubblicato a Roma uno studio su Fellini Federico Fellini e il

sentimento latino della vita, con la prefazione di Lino Miccichè; nel 1990 ha pubblicato a Palermo un romanzo, Katabasis: cronaca di una stanza fumosa, con la prefazione di Giuseppe Bonaviri.

Nel 1982 è stato autore di una trasmissione televisiva in tre puntate per il secondo canale RAI, il caso Nietzsce, dedicato al grande filosofo tedesco. Collabora con le riviste cinematografiche “Cinema Nuovo” e “Lumière” e con le riviste letterarie “Forum Italicum” e “Astolfo”. (A cura di Vincenzo Totaro, regista film “La Casa del Padre”)”.

La casa del padre – scheda tecnica

Interpreti:

Manuela Boccanera

Antonio Del Nobile

Adriano Santoro

Rosanna Trotta

Soggetto:

Antonio Del Nobile

Vincenzo Totaro

Sceneggiatura:

Antonio Del Nobile

Vincenzo Totaro

Musiche:

Giuseppe De Salvia

Montaggio:

Vincenzo Totaro

Costumi:

Federico Del Nobile

Effetti:

Luisa Totaro

Fotografia:

Antonio Universi

Suono:

Vincenzo Moccia (presa diretta)

Tonino Bitondi (microfonista)

Giuseppe De Salvia (sounds effects)

Richard Gremillon (Sound editor)

Produzione associato:

Francesca Granatiero

Produzione associato:

Francesco Guerra

Produzione associato:

Luca Mondelli

Operatore di ripresa:

Luisa Totaro

Attrezzista:

Francesco Paolo Vitulano

Trucco:

Carmelo Del Popolo

Segretaria di edizione:

Miriana Di Tullo

Disegni:

Mirko Cusmai

Graphic design:

Annarita Calvano

Prodotto da:

Giovanni Caratù

con il sostegno di:

Cooperativa Santa Chiara

LA CASA DEL PADRE (di Vincenzo Totaro, 2019)

NOTA CRITICA. La casa del padre è un film severo, audace e scabro nella sua struttura e per la sua antispettacolarità, costruito su parametri espressivi (per esempio il Kammerspiel, con la sua predilezione della musica da camera e degli spazi piccoli e chiusi, che permette

di “ingrandire” ed evidenziare gli oggetti) collegati a un’area formale nella quale, rispetto all’economia generale considerata a livello estetico, viene posta in primo piano la dimensione psicologica dei personaggi messi in campo, che si rivelano gradualmente attraverso piccoli particolari o frammenti di dialoghi apparentemente insignificanti rispetto a una trama che praticamente non esiste, capaci di gettare luce, come in un poliziesco senza vittime e senza colpevoli da smascherare, sulla realtà che è sempre complessa, ma che qui è ridotta a un infinitesimale punto inghiottito nella galassia, e quindi in una dimensione infinita sia dello spazio che del tempo. I personaggi si “smascherano” da soli, rivelandosi con molta gradualità senza mai lasciarsi del tutto illuminare, forse nemmeno a se stessi.

In questo senso, se questa chiave interpretativa globale di questo film è esatta o almeno attendibile, ci troviamo di fronte a un esempio apprezzabile di lettura della realtà e a una meditazione traslata dell’esistenza. Sono in campo due personaggi, un uomo dalla probabile età di cinquanta/sessant’anni e una donna piacente, dall’apparente età di quaranta/quarantacinque anni, che si incontrano casualmente in un appartamento come due estranei e finiscono con l’instaurare un rapporto di conoscenza corroborato da una dimensione più ampia, che comprende, sia pure velatamente, il sesso, l’amore, l’amicizia, la complicità.

Questa tematica dell’incontro tra un uomo e una donna che non si conoscono, finendo poi per colmare le loro reciproche lacune e le loro reciproche solitudini in una graduale spoliazione delle rispettive emozioni per attenuare le lacune che entrambi finiscono per esibire, rientra, al di là degli esiti particolari ed estetici di ciascun film, in una declinazione ricorrente: penso per esempio a La visita, di Antonio Pietrangeli, del 1964, a Ultimo tango a Parigi, di Bernardo Bertolucci, del 1972 e a uno dei massimi capolavori della storia del cinema, Una giornata particolare, di Ettore Scola, del 1977. In La casa del padre, diretto con salda e apprezzabile maturità da Vincenzo Totaro, cineasta e studioso, moderato nella ripresa sempre rigorosa e precisa, senza musica (a parte l’accompagnamento coerente di Chopin nei titoli di testa e di coda), con esigui movimenti di macchina e attento a non esagerare, il perimetro generale nel quale si sviluppa la storia di questo incontro è quello del mistero, dell’enigma, di una progressione drammaturgica che paradossalmente toglie piuttosto che mettere in piena luce un’indagine che, come in una matrioska, ne racchiude altre, un’indagine che non si conclude mai, lasciando ai protagonisti dell’apologo il permanere del loro mistero e allo spettatore la convinzione che il silenzio è la dimensione perfetta, da preferire a qualunque dialogo. Il film, tra l’altro, contiene un’esplicita apologia del silenzio, che viene posta come viatico nell’immagine dei due cammei iniziali, prima dei titoli di testa e dalla stessa produzione non a caso denominata “Silentium Film”.

In un bianco e nero molto contrastato, con la prevalenza del buio (una battuta di Antonio mentre proietta sulla parete l’ombra delle sue mani è: “il buio mi piace” e un’altra nella quale Antonio definisce il suo appartamento come “un castello senza luce” e ancora un’altra in cui si domanda: “come faremo a trovare le nostre labbra se non c’è luce?” e Angela: “qui siamo solo ombre”) e della penombra, il protagonista (uno straordinario, veramente straordinario Antonio Del Nobile), proprietario, insieme al fratello, dell’immobile messo in vendita, nel corso della ricognizione necessaria si affretta a sollevare le tapparelle per fare entrare la luce, scoprendo via via gli antichi cimeli della sua vita e della vita di quella casa messa in vendita come qualcosa di cui è necessario liberarsi, come ricaviamo dal secco dialogo con la donna, nel quale Antonio rifiuta qualunque altra trattativa subordinata, come l’affitto. Quei cimeli sono via via scanditi e ripresi in dettaglio dalle numerose fotografie incorniciate e da altri oggetti (raccolta di fumetti, disegni, riviste di poesia, gessetti policromi ecc.) apparentemente neutri e tuttavia carichi di significati arcani e lontani, dai quali la stessa visitatrice sembra essere coinvolta e inspiegabilmente attratta.

Il ritmo è volutamente lento, quasi a ricordare Tarkovskij o il Resnais di L’année dernière à Marienbad, per permettere alla ripresa di non scivolare banalizzando, ma di condensare di significato ogni passaggio, in una sorta di pedinamento zavattiniano in un interno, nel quale la m.d.p. sembra agire senza un operatore che la dirige. Il film, per la sua dimensione stilistica quasi entomologica, ricorda anche il cinema di Godard e, in letteratura, l’école du regard, dove è particolarmente insistita l’osservazione attenta degli oggetti in un rapporto privilegiato rispetto agli stessi personaggi.

Tuttavia, man mano che il percorso narrativo procede, sempre in assenza assoluta di musica, quello che di più è vicino allo stile della Casa del padre, magari inconsapevolmente, è Dillinger è morto, di Marco Ferreri, del 1969 (il film di Totaro mostra perfino una pistola abbandonata!), che, come un resoconto visivo ricompone ed esibisce una registrazione di atti apparentemente insignificanti, che acquistano la loro significanza e addirittura il loro “senso profondo” solo nella fase terminale di un apologo dominato da una pulsione verso l’irrazionale e il mistero.

Nell’ambito dell’enigma che il film vuole porre in primo piano (a cominciare dal titolo “casa del padre”, evocatore di tonalità religiose e implicazioni spiritualistiche) quasi a motivarne la sua stessa esistenza, constatiamo il mistero con il quale, in un silenzio assoluto, Angela esplora quell’appartamento sembrando interessata solo agli oggetti che la casa contiene, come la fotografia trovata sul pianerottolo, che ritrae Antonio da piccolo, le lampade, i mobili, le cassettiere, collegati all’evocazione di un intervento chirurgico appena accennato e all’iniezione che Antonio si pratica sulla pancia e poi le domande, tutte strane e sghembe, che i due si rivolgono senza attendere una risposta, la morte apparente di Angela, che lei stessa non ricorda, la paura della pioggia, da intendersi come una metonimia dell’universale angoscia di esistere, e soprattutto l’evocazione di “dèmoni che non vogliono essere spiati”, come afferma Angela, fino a giungere alla sua scomparsa, come un oggetto che perde lentamente i suoi contorni fino a svanire.

Alla fine, dopo la caduta del cestello di plastica traforato e soprattutto della sveglia, che hanno una valenza simbolica forte, il protagonista rimane solo ed è risucchiato fino a svanire, anche lui, in un punto nel tessuto infinito del cosmo o in un buco nero che inghiotte l’intero apologo, con uno stilema ricorrente nel cinema di Malick, già presente all’inizio, in una sorta di introduzione alla storia che sta per avviarsi, ad indicare la vacuità e l’insignificanza di tutto quello che accade. Il film, per l’attenta osservazione degli oggetti e il rispetto dell’unità di spazio e di tempo, sarebbe piaciuto anche a Ettore Scola, ma dal momento che sfiora (sfiora soltanto) il tema dell’amore, sarebbe piaciuto anche a Platone, sostenitore convinto che il fenomeno complesso dell’amore (più volte ripreso e ribadito in altri dialoghi oltre al Συμπόσιον) si colloca a metà strada tra ciò che non si conosce e ciò che si conosce del tutto, dunque in una sorta di penombra (come è quella in cui tutto il film di Totaro si sviluppa) nella quale molto è lasciato all’immaginazione. (Ennio Bìspuri)