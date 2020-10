La protesta dei commercianti di Foggia tra cori e fumogeni

Un lungo striscione che bisogna riposizionare lungo l’isola pedonale mentre si intonano i cori “Questa gente qua con la libertà”. I baristi, gestori di palestre, i ristoratori e l’indotto, – “se non lavorano loro non lavoriamo nemmeno noi che li riforniamo”- sono scesi in piazza stasera per protestare contro la chiusura dei locali alle 18 e la serrata delle palestre. La manifestazione comincia dal pronao della villa dove si tiene ben stesa la scritta “meglio un silenzio sensato che parole senza senso”. Fra i cartelli esposti “la vera emergenza è questo governo”, “Noi, partite Iva”, “Riaprite il ristorante di papà”.

La gente che protesta è ancora incredula: “Stiamo un po’ con la testa per aria, ancora non ci possiamo credere, soldi o non soldi che devono arrivare, fatto sta che restiamo chiusi, la nostra salute se ne sta andando dietro all’economia. Chiediamo meno tasse, aiuti sui fitti, sulle bollette, questo ci preme più di tutto”. Almeno 500 persone all’inizio della serata, poi il raduno si è fatto più numeroso e si è trasformato in un corteo che attraverso le strade del centro, scortato dalle forze dell’ordine, ha raggiunto piazza XX settembre. ” Nel percorso sono stati accesi alcuni fumogeni e sono stati scanditi cori contro Conte ed Emiliano.

Sul decreto ristori un rappresentante dell’indotto dice “Vediamo se arrivano i soldi, la prima volta 600 euro, uno come deve campare”. Le istruttrici e gli istruttori della palestra di pilates spiegano quanto hanno fatto per mettersi in regola dal 25 maggio, il contingentamento di persone che potevano entrare nella struttura, il plexiglas, “il senso di sicurezza che i nostri clienti ci hanno comunicato sui social. In questo momento la nostra attività è fondamentale per il benessere psicofisico”. Tina ha un locale in periferia a Foggia: “A pranzo da me non viene nessuno, e anche il pranzo da asporto oggi la gente non lo compra perché è senza soldi, preferisce fare la pizza in casa con il lievito che comincia a scarseggiare nei supermercati”.

In piazza arriva il sindaco Landella e un gruppo di manifestanti si rivolge a “Franco” esponendo i problemi di questi giorni e cosa chiede. “Bisogna coniugare la tenuta del tessuto economico e salute- dice Landella- ma una chiusura in questa maniera, senza far arrivare aiuti, senza eliminare la pressione fiscale e contributiva, da parte del governo è azione sbagliata. Mi auguro che il grido di dolore possa far vedere un futuro a chi oggi non lo vede”. Sulla chiusura delle scuole decisa da governatore della Puglia: “Dopo una settimana ci sono stati contagi, questo non va bene, penso che Emiliano ha fatto prevalere il buon senso di lezioni da remoto”.

Loda poi i foggiani, “spesso rappresentati in modo inappropriato che oggi stanno manifestando in modo pacifico”. Nel frattempo qualcuno dei presenti chiedeva “no politici alla manifestazione”. Non c’erano bandiere di partito ma si è visto in piazza anche il coordinatore provinciale della Lega Daniele Cusmai e il consigliere di Fdi Bruno Longo. “Penso che sia sacrosanto – ha detto Longo- protestare, anche se si tratta di provvedimenti che limitano la diffusione del virus. Ma lasciano i ristoratori a terra, con licenziamenti e perdite di guadagni che in una situazione difficile come quella di oggi sono una vera mazzata”. Nel percorso sono stati accesi alcuni fumogeni e sono stati scanditi cori contro Conte ed Emiliano.