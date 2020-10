Lavori nelle gallerie ss 693 “Dei Laghi di Lesina e Varano”

Bari, 29 ottobre 2020. Da domani venerdì 30 ottobre, Anas avvierà i lavori per la manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione all’interno delle gallerie “Monte Nicola e Pizzinicchia I e II”, lungo la strada statale 693 “Di Lesina e Varano ” tra Ischitella (km 56,600) e Vico del Gargano (Km 60,400) in provincia di Foggia. Gli interventi riguardano il ripristino funzionale e l’adeguamento degli impianti e il programma delle attività consiste nell’ installazione di un nuovo sistema di illuminazione e nella sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con tecnologia LED e sistemi di regolazione del flusso luminoso delle lampade.

L’intervento permetterà di migliorare gli standard di sicurezza e percorribilità della galleria, oltre che di garantire un notevole risparmio nei costi dell’energia.

Per consentire l’esecuzione dei lavori si rende necessaria la chiusura delle gallerie, dal km 56,600 al km 60,400. La circolazione stradale sarà deviata lungo i percorsi alternativi della statale 89 e delle strade provinciali 51 e 51b, come da segnaletica stradale installata sul posto.

Il cantiere rimarrà attivo tutti i giorni, compresi i festivi, fino a martedì 22 dicembre 2020.

