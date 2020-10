Manfredonia. “Ci ha lasciati l’artista Matteo Ciociola”

Il 19 ottobre 2020, è deceduto alla veneranda età di 89 anni lo stilista Matteo Ciociola. Ha gestito per anni una importante boutique di moda in Corso Manfredi. Fu tra i promotori negli anni ’50 del Carnevale moderno di Manfredonia. A lui si deve, nel 1965 la nascita del primo di gruppo di majorette inserite nella sfilata del Carnevale Dauno, delle quali aveva curato i costumi e le coreografie. Ricordo, che la scelta delle majorette, avvenne tra le più belle ragazze che frequentavano l’Istituto Magistrale Statale “G. Roncalli”. Questa iniziativa, fu subito un successo, perché le nostre stupende “Perle del Golfo” aprivano mirabilmente la sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati, guidate quell’anno dalla capo mazziera Anna Giordano e accompagnate nella loro esibizione dalla banda musicale “Piccoli Scozzesi” composta dai componenti più piccoli di età della banda cittadina diretta dal M° Lorenzo Leporace. Il maestro d’arte Ciociola, è stato per anni protagonista del carnevale sipontino. Numerose sono state le sue partecipazione alle sfilate con l’allestimento di carri allegorici e gruppi mascherati dei quali fu ideatore, costruttore e costumista. In alcune edizioni del carnevale, si è esibito anche in qualità presentatore al veglioncino dei Bambini. Fu il primo, negli anni ’70, ad organizzare sfilate di moda, in teatri e in locali vari, con costumi ideati e cuciti anche dallo stesso stilista-sarto di Manfredonia. Sfilate di moda, allestite dopo quelle tenute nella nostra Città negli anni ’50, dalla madre di Lucio Dalla, la sarta-modista sig.ra Iole Melotti. Va ricordato che Ciociola, prima delle manifestazioni preparava con cura le performance dei modelli e delle modelle che dovevano sfilare e indossare i suoi abiti e nel contempo le coreografie dei balletti con i ragazzi che si dovevano esibire durante le sue manifestazioni. Mi riferiva l’amico, il M° cartapestaio Matteo Trotta, che aveva partecipato agli inizi degli anni ’70, in qualità di modello ad alcune sfilate allestite da Matteo Ciociola, che agli inizi lo stilista sipontino, organizzò serate di moda anche in altri locali di paesi della nostra provincia. Va ricordata, in particolare, quella tenuta a San Giovanni Rotondo al cinema Palladino, dove ebbe grande successo e dove nel corso della serata fu ospite Lino Banfi, che si presentò in scena, mi diceva Trotta con un abito da frate, esibendosi in una performance che provocò nel pubblico presente risate a crepapelle. Ciociola è stato un’artista completo. Gli piaceva molto anche viaggiare e acquistare oggetti vari nei paesi dove si recava. Aveva una collezione di artistiche statuine da presepe scolpite in legno d’ulivo acquistate in Terrasanta, che Matteo aveva vestito con maestria con costumi e oggetti orientali. Questi bellissimi pupi, li esponeva ogni anno, in occasione delle Festività natalizie, nel suo negozio di oreficeria intitolato “Aurum”, nuova attività da lui intrapresa negli anni ’90, in un locale in corso Manfredi, di fronte la chiesa Stella Maris. Aveva, altresì, anche hobby delle composizioni artistiche con i puzzle, con i quali aveva realizzato delle bellissime opere (grandi quadri coloratissimi) che aveva incorniciato e appese alle pareti di casa. Va altresì ricordato, per quanto concerne la sua attività nel Carnevale, che nel 1968 Insieme al fratello Luciano, organizzò a Manfredonia il veglione intitolato “Mondo di Notte” nel quale si esibirono in occasione del carnevale cantanti di musica leggera di fama nazionale, come la popolarissima Rita Pavone. Aveva un piccolissimo difetto, come tutti noi umani, che era quello che quando discuteva con le persone, l’ultima parola doveva essere la sua. Sempre durante il Carnevale, va ricordata la sua “accesa rivalità” nella competizione artistica per l’allestimento dei gruppi mascherati con Matteo Arena. (Quest’ultimo, gestore per anni con le sorelle di una boutique di alta moda, è stato anch’egli protagonista per anni del nostro Carnevale, con la costruzione di carri allegorici e gruppi mascherati, purtroppo dimenticato nel tempo). Uno dei gruppi mascherati più belli allestiti dal nostro stilista sipontino a Carnevale fu quello sulla storia dei costumi. Una sorta di excursus storico di abiti, molti dei quali disegnati e cuciti dallo stesso Ciociola con la collaborazione di brave sarte di moda locali, che Matteo invitava. Lo stilista Matteo Ciociola è stato un’artista completo, a tutto tondo (a 360 gradi). Molti non sanno, che si cimentava anche nella realizzazione di sculture con la creta. Disegnatore di abiti da uomo e da donna, che faceva confezionare anche artigianalmente, ha gestito per anni una importante boutique in corso Manfredi, intitolata “Milord”, dove vendeva abiti bisex di qualità e alla moda. Matteo, nei miei riguardi è stato sempre disponibile, ogni qual volta che lo andavo a trovare per farmi prestare un costume da indossare a Carnevale. Mi metteva a disposizione tutto il suo guardaroba e mi diceva scegli quello che vuoi. L’ultimo abito che mi prestò due anni fa, fu una giacca elegantissima in lamé nera, che indossai nel corso della sfilata sul carro allegorico allestito dal maestro della lavorazione della cartapesta Matteo Trotta dedicato a Renzo Arbore. Teneva gelosamente conservati in casa, in un armadio a muro numerosi costumi e abiti di scena molto belli. Ricordo, che durante il carnevale del 1974, presso il teatro S.Michele, presentò il Veglioncino dei Bambini. In quella occasione preparò tre originali vestiti da clown, uno per me e altri due per gli amici attori della Filodrammatica S.Michele, Michele Trotta e Gino Vetere, che indossammo, per l’animazione nel corso di quel meraviglioso concorso per mascherine per bambini che si teneva a Manfredonia, fiore all’occhiello del nostro Carnevale. Anche se negli ultimi anni aveva perso per via della sua malattia quasi l’uso delle gambe, Matteo in occasione del Carnevale, allestiva sempre il balcone della sua abitazione sita al primo piano in corso Manfredi con bellissime maschere e festoni coloratissimi, per ricordare a tutti, che amava il nostro Carnevale e che bisognava non farlo morire. Questi personaggi, signori, non vanno dimenticati. L’estroso artista sipontino Matteo Ciociola, va ricordato perché per anni ha dato lustro alla nostra Città attraverso l’impegno e la grande passione che aveva per la valorizzazione del nostro Carnevale e poi per quello che ha tenuto nel mondo della moda a Manfredonia con la sua creatività artistica.

