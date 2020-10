Manfredonia. Gestione “Miramare”: nominata la Commissione giudicatrice

Manfredonia, 29 ottobre 2020. Con recente determina del Comune di Manfredonia, è stata nominata la Commissione giudicatrice relativa alla procedura aperta per

la concessione, la valorizzazione e gestione dell’impianto sportivo comunale “Miramare”, come segue:

a) Ing. Giuseppe Di Tullo – Dirigente Comune di Manfredonia – Dirigente;

b) Dott.ssa Anna Ciuffreda – dipendente del Comune di Manfredonia – componente esperto;

c) Ing. Giampio Giuliani – dipendente del Comune di Manfredonia – componente esperto;

1. di nominare, ai sensi dell’art. 2 dell’allegato A) alla deliberazione di G.C. n. 28/2019,

Segretario della predetta Commissione, il sig. Vittorio Castigliego, dipendente del Comune di Manfredonia – Servizio Appalti e Contratti.

E’ stato precisato che “l’attività in oggetto sarà rilevante per i dipendenti comunali, ai fini della determinazione della performance individuale nell’ambito della relativa disciplina del salario accessorio”.