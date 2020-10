Manfredonia, il verde delle polemiche. Di Tullo: “Interventi di emergenza”

Manfredonia, 29/10/2020 – E’ DA ALCUNI giorni che squadre del comune sono al lavoro di manutenzione del verde e di rattoppi nelle strade cittadine. “Sono interventi in emergenza” spiega l’ingegnere Giuseppe Di Tullo, dirigente del settore lavori pubblici. “Stiamo procedendo – rileva Di Tullo – per l’affidamento ad imprese per ulteriori interventi da eseguire nell’abitato di Manfredonia per poi passare a Siponto dove è stata data una prima ripulita alla pineta per la cui tenuta abbiamo chiesto la collaborazione del Consorzio di bonifica. Ribadisco: sono interventi di emergenza, per risanare le tante situazioni degradate nel corso degli anni occorrerebbero fondi considerevoli. Purtroppo i vandali imperversano: a Siponto abbiamo trovato più di un alberello da poco piantati dallo Sporting club, tranciato di netto”.

LA SITUAZIONE precaria del verde pubblico e delle strade è quella che maggiormente balza agli occhi nel panorama di sconcezze accumulate in un lungo lasso di tempo nel quale la città, le sue esigenze di vita sono state completamente dimenticate. Ogni intervento viene pertanto notato e giudicato. C’è chi si compiace e chi invece trova da ridire. Come Alfredo De Luca, ex consigliere comunale espressione dei Verdi di Manfredonia. In un post contesta le modalità di potatura degli alberi che “va fatta – rileva – con parsimonia, con tecnica adeguata e nel giusto periodo”. In modo particolare evidenzia la situazione delle palme da diversi anni colpite dal micidiale “punteruolo rosso” che ne ha abbattute a decine e tante altre sono in sofferenza nonostante il trattamento con un prodotto “che è stato tolto dal mercato – ricorda De Luca – per danni alla salute” e domanda cosa stanno facendo i Commissari straordinari al comune.

“LA RISPOSTA l’ha già data da chi ha posto la domanda” interviene il Commissario straordinario al comune prefetto Vittorio Piscitelli. “Abbiamo dovuto interrompere – spiega – il trattamento col vecchio prodotto perché dichiarato nocivo e non più in commercio. I nostri tecnici stanno sperimentando l’affidabilità dei prodotti sul mercato augurandoci di individuare quello più affidabile. Stiamo facendo ogni sforzo possibile – evidenzia – per venire incontro alle tante esigenze legittime della città, compatibilmente con la disastrosa situazione debitoria trovata nei bilanci comunali. Evidentemente i manfredoniani non si sono resi conto in che condizioni il comune è stato lasciato. Ho l’impressione – lamenta – di parlare ai sordi. Si protesta oggi strumentalmente per problemi accumulati negli anni passati: perché non lo si è fatto per tempo? Siamo riusciti a recuperare un milione di euro che però non possiamo spendere per una serie di norme che condizionano il bilancio. Le leggi vanno rispettate. Non possiamo, ad esempio, assumere personale ridotto a 170 unità quando dovrebbero essere 370, perché la commissione centrale finanza locale non ci autorizza. Lo stesso dicasi per la spesa delle divise dei vigli urbani i quali hanno pienamente ragione ma dimenticano che il rinnovo delle divise non avviene dal 2014. Non pretendiamo collaborazione che pure sarebbe cosa giusta e doverosa in una situazione nella quale tutti siamo coinvolti a vari ruoli e livelli, ma quanto meno che ci lasciassero fare il nostro lavoro”.

