Manfredonia, liceo Galilei-Moro “Niente scuse: ogni alunno deve e sa come collegarsi”

Manfredonia, 29/10/2020 – “Con questa circolare vogliamo porre all’attenzione delle famiglie, attraverso la pubblicazione al sito della scuola, alcune incongruenze che si stanno già verificando a DAD iniziata da poco. A motivo di ciò che è accaduto, siamo costretti ad intervenire, anche se non è noto se il DPCM, che ha durata fino al 24 novembre, avrà una proroga o meno: tutto dipende dall’andamento della curva epidemiologica. Tuttavia, poiché la DAD è da considerarsi come una normalissima didattica, cioè come se si stesse in classe, proprio perché è così, ogni alunno ha l’obbligo di comportarsi anche da casa come se fosse a scuola.

Innanzitutto va anche precisato che ogni livello di classe comunque svolgerà una settimana in presenza per poter permettere ai docenti lo svolgimento dei rispettivi compiti in classe. Vogliamo porre all’attenzione delle famiglie non solo di vigilare ma

soprattutto di convincere i propri figli ad avere il collegamento con i propri

professori.

Non si accettano pretesti di nessun tipo perché sappiamo tutti bene che non ce ne sono: ogni alunno può, deve e sa come collegarsi. I mancati collegamenti saranno sanzionati a fine quadrimestre (che a prescindere dalla DAD comunque ci sarà) e incideranno sia sul profitto che sulla condotta. Per questo ribadiamo che le famiglie devono ben sorvegliare.

Grazie della sensibilità e partecipazione”.

Il Dirigente Scolastico Prof. Leonardo Pietro Aucello