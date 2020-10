Nuovo dpcm, protesta titolari attività da Foggia “Lockdown totale o non ha senso”

(statoquotidiano). Foggia, 29 ottobre 2020. “Se davvero si ha intenzione di contenere i contagi, le misure stabilite non servono a nulla“. Proteste di alcuni titolari di attività di Foggia, pub, bar, ristoranti, pizzerie, in seguito alle disposizioni indicate nel nuovo dpcm governativo.

Il tour tra i titolari delle attività ha riguardato Piazza Giordano e l’ Isola Pedonale, viale della Stazione, Corso Garibaldi, Via Arpi, tra i “cuori pulsanti” della movida di Capitanata. I titolari hanno evidenziato complessivamente che “i sacrifici vanno sì fatti, ma devono essere di molti e non di pochi“.

“Avere sempre in tasca un piano b”, hanno riecheggiato un po’ tutti gli interpellati, richiamando l’insegna di un “cafe restaurant”, quanto mai vera per “uscire dal baratro e non restare infangati”, facendo sì che, mentre la tempesta colpirà forte, come ha scritto nella sua Opera Letteraria l’autore Alberto Pellai, “il sole riuscirà a scoperchiare pentole e pentolami, ad illuminare con tutti i suoi raggi, ogni angolo della Terra e sarà possibile guardare, con un buon cannocchiale, orizzonti lontani”.

Testo a cura di Marco Bonnì