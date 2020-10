(statoquotidiano, ore 21:17). Manfredonia, 29 ottobre 2020. E’ stato individuato in “pochi minuti dai fatti“, l’omicida del 39enne nigeriano, regolare sul territorio nazionale, deceduto il 27 ottobre scorso in seguito a una rissa tra extracomunitari, nei pressi della ‘baraccapoli‘ adiacente il C.A.R.A. di Mezzanone.

OMICIDIO BORGO MEZZANONE, PH ENZO MAIZZI OMICIDIO BORGO MEZZANONE, PH ENZO MAIZZI, 27.10.2020 OMICIDIO BORGO MEZZANONE, PH ENZO MAIZZI, 27.10.2020

Come ricordato, gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Manfredonia, diretti dal neo dirigente Antonio Caricato, e i colleghi della Squadra Mobile della Questura di Foggia, “sono immediatamente intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione della rissa in corso. Mentre i poliziotti acquisivano le prime informazioni utili alla ricostruzione dei fatti, è giunto un folto gruppo di stranieri proveniente dalla baraccopoli denominata ex-pista, con al seguito un altro soggetto che è stato strattonato e indicato come l’assassino“.

“I poliziotti al fine di salvaguardare l’incolumità del presunto omicida e sottrarlo alla folla, lo hanno fatto salire sull’auto di servizio e lo hanno accompagnato negli Uffici della Questura per chiarire la sua posizione. Le ulteriori indagini effettuate dagli Agenti della Squadra Mobile, coordinati dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Foggia, intervenuto sul posto, consentivano di raccogliere gravi elementi indiziari a carico del fermato, identificato in un giovane nigeriano di 25 anni, irregolare sul territorio dello Stato. Nel corso delle indagini è stata rinvenuta e sequestrata l’arma del delitto, un coltello utilizzato per colpire più volte la vittima; uno di questi colpi inferto all’altezza del petto, si rivelava con ogni probabilità fatale. l fermato dopo le formalità di rito è stato condotto in carcere a Foggia.

L’intervento degli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Manfredonia assume maggiore rilevanza anche per la “difficoltà data dalla distanza del luogo dell’intervento (ex pista Mezzanone,ndr), per il grave pericolo dell’equipaggio per la rivolta in atto; per la capacità di aver sottratto l’extracomunitario, poi rivelatosi autore dell’omicidio, al linciaggio da parte degli altri presenti”. Fondamentale anche “l’assistenza radio della S.O. e il direttore coordinamento del neo dirigente dr. Caricato“, e la collaborazione della Squadra Mobile di Foggia, sotto il direttore coordinamento del PM dr.ssa Roberta Bray. Un risultato importante, dunque, per il Commissariato di P.S. di Manfredonia, “ispirato dallo spirito di abnegazione nei doveri istituzionali, ma anche per la fiducia vicinanza che il personale nutre nella nuova dirigenza che sta dando lustro al locale Commissariato di P.S.”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it