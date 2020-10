Operativa a Manfredonia la sezione GILDA degli insegnanti

Anche per il corrente anno scolastico è operativa a Manfredonia la sezione della GILDA DEGLI INSEGNANTI, organizzazione sindacale da sempre attiva nel mondo scolastico a tutela dei diritti e delle prerogative spettanti ai docenti di ogni ordine e grado, siano essi di ruolo o ancora in fase di precariato.

La GILDA DEGLI INSEGNANTI è attiva presso la nuova sede di Manfredonia, sita in via Tribuna al numero 81 e riceve chiunque ha bisogno di consulenza, tutti i lunedì e giovedì feriali, dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Presso la sede del sindacato, i referenti locali, proff. Angelo Avitabile e Paola Leone, sono a disposizione per le pratiche di ricostruzione carriera, RVPA richiesta variazione posizione assicurativa, richieste ANF assegni nucleo famigliare, compilazione domande graduatorie di Istituto, domande di mobilità, ricorsi per la progressione economica della carriera e quanto utile per agevolare i docenti nell’inoltro e compilazione di istanze e pratiche burocratiche ed amministrative.

Manfredonia, 28.10.2020 – I Referenti della sede locale A.A – P.L.