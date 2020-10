Ordini di carcerazione, 3 arresti della PS di Cerignola

Cerignola, 29 ottobre 2020. Nella mattina di martedì 27 ottobre, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola ha tratto in arresto S.D.G. cl.79, pregiudicato cerignolano, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di ricettazione, commesso in Cerignola nel 2001, e P.D. cl.61, pregiudicato cerignolano, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena di mesi 4, per il reato di ricettazione, commesso in Cerignola nell’anno 2008.

Nella mattinata odierna, gli agenti hanno tratto in arresto M.T. cl.77, pregiudicato cerignolano, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione per minacce, furto e danneggiamento seguito da incendio, reati commessi tra gli anni 2010 e 2011.