Puglia, accordo con Università Bari per monitoraggio del gioco d’azzardo

Bari, 29 ottobre 2020. La Giunta regionale ha ratificato lo schema di contratto con il Dipartimento economia e finanza dell’Università degli studi di Bari per realizzare il progetto “Monitoraggio del gioco d’azzardo in Puglia”. Azione che rientra nella messa in opera,in territorio pugliese, di studi e ricerche sui soggetti a rischio nonchè “ la mappatura degli stakeholder anche avvalendosi di Osservatori e Istituti di ricerca”, come prescritto nel Piano per la riduzione del gioco d’azzardo patologico della Regione Puglia. Impegnati 150 mila euro.

Risale all’anno 2015 la Legge n.28 che al fine di garantire prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione rivolte a persone affette da gioco d’azzardo istituisce, presso Ministero della salute, un Fondo di cinquanta milioni di euro da ripartire tra Regioni e Province autonome di Bolzano e Trento. Durante il 2017 presidente e assessori regionali approvano il Piano di attività in merito al gioco d’azzardo e viene costituita la Cabina di regia avente funzione di coordinamento e valutazione attività.

Quest’ultima formata da dirigente Servizio governo dell’assistenza alle persone in condizioni di fragilità, referente scientifico, direttore dipartimento dipendenze patologiche, rappresentante Assessorato regionale al Welfare, rappresentante organizzazione “Mettiamoci in gioco”, rappresentante Anci, rappresentante Consulta regionale Antiusura, rappresentante Ufficio scolastico regionale, funzionario del Servizio governo assistenza alle persone in condizioni di fragilità quale segretario.

A metà 2018 il Ministro della salute firma il via libera al Piano sul gioco d’azzardo 2018/2019 presentato dalla Regione a cui vengono assegnati i seguenti contributi economici : 3.319.909,02 euro per il 2018 e 3.319.909,02 euro per il 2019.

Coinvolte nel programma anche le Aziende sanitarie pugliesi che hanno ottenuto tranche di finanziamento, devoluto attenendosi al criterio della popolazione residente, e vincolato all’attuazione di “prevenzione cura e riabilitazione”.

La seconda tranche è stata distribuita in questo modo: Asl Bari 308.212,19 euro – Asl Bat 96.010,97 – Asl Brindisi 97.120,66 – Asl Foggia 153.735,55 – Asl Lecce 196.177,45 – Asl Taranto 142.710,38.

A cura di Nino Sangerardi, Bari 29 ottobre 2020