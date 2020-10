Rodi Garganico, 344 sottoposti al tampone. D’Anelli “Non è stato semplice”

Rodi Garganico, 29 ottobre 2020. “Oggi come preannunciato nella diretta di ieri sera abbiamo portato a termine la terza fase dei tamponi molecolari. In meno di sette giorni siamo riusciti a fare tutti i tracciamenti (centinaia di telefonate, ore interminabili di duro lavoro ); in tempo record abbiamo sottoposto a tampone 344 persone”. A darne notizia il sindaco di Rodi Garganico Carmine D’Anelli sul suo profilo facebook.

“Non è stato semplice – sottolinea – Nulla è semplice! Specialmente in questo delicato momento” ha proseguito. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno dedicato anche un minuto del proprio tempo, specialmente un grazie profondo a chi pazientemente ha aspettato con garbo il proprio turno, sapendo quale duro lavoro ha portato a tale risultato. Mai scoraggiarsi. Vi siamo vicini in ogni momento e tutte le volte che ci sarà bisogno” ha concluso il sindaco.

Articolo di Valerio Agricola